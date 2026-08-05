Когда ждать мира: эксперты жестко расставили точки над "і"

С приходом последнего месяца лета многие начинают прогнозировать активизацию переговорного трека по завершению войны в Украине. Какова вероятность быстрого мира в Украине? Что происходит на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Киев не ставит никаких предварительных условий для старта переговоров

Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук отметил в эфире телеканала "Киев24", что сегодня Россия не выступает с предложением прекратить войну, а лишь выдвигает условия для старта переговорного процесса. Даже если Украина согласится на нынешние требования Кремля, это не означает завершение войны – Москва может сразу озвучить новые условия.

Эксперт подчеркнул, что пока Украине не предлагается завершить войну без дополнительных требований со стороны России.

"А нам кто-то предлагает завершить войну? Россия выдвигает условия для начала переговоров. Это важный нюанс. После того, как Украина выполнит эти требования, Россия вполне может предъявить следующие требования. Что ей это помешает сделать?", – отметил Олещук.

По его словам, Киев не ставит никаких предварительных условий для старта переговоров, тогда как Москва настаивает на выполнении своих требований еще до начала содержательного диалога.

"Однако совершенно не факт, что россияне реально готовы вести эти переговоры, что это не какая-нибудь очередная ловушка, как это было уже неоднократно раньше. Вот, по существу, и все", — резюмировал Петр Олещук.

Пример Первой мировой может быть уместен

Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко отметил, что война – это определенный цикл адаптации. Украина нащупала слабые места России и плести по ним, в то же время враг знает об уязвимых точках нашего государства, например, отсутствии антибаллистики, и усилил атаки. Однако нескончаемым этот процесс приспособления к вызовам не будет, война завершится.

Военный аналитик подчеркнул, что множество войн, несмотря на свою масштабность, ужасы и разрушения имели свой конец. Поэтому размышлять над тем, что российско-украинский будет продолжаться бесконечно – не уместно.

"Когда мы говорим о времени и возможностях, сейчас Россия напоминает Германию во время Первой мировой, когда казалось, что все преимущество было на стороне немцев: логистика, сеть железных дорог, возможность воевать на два фронта. В мгновение ока кое-что произошло. Нельзя сказать, что Германия вообще рухнула, она просто надломилась. Тогда искались решения, как истощать немцев, чтобы они не могли продолжать войну", – озвучил Мусиенко.

Сейчас, по его словам, то же самое делает Украина в отношении России, стремясь тоже достичь мгновения, когда она не способна будет воевать дальше. Одновременно с этим Кремль пытается делать аналогичное и истощить ВСУ. Но наше государство, по словам военного аналитика, имеет тыл в виде Запада, в частности открываются украинские производства на европейской территории, что очень помощно.

Размышляя над прогнозами, когда российско-украинская война может завершиться, Мусиенко вернулся к примеру Первой мировой, когда она завершилась прямо в определенный момент.

"Фронт особо не двигался, а война окончилась. Пришел процесс надлома, когда выдержка сыграла свою роль, это помогло. У нас сейчас тоже ключевое – это выдержать. Я не думаю, что эта война будет бесконечной, но допускаю, что может продолжаться до момента, пока Путин либо сам не передумает (пока таких сигналов нет), либо его окружение заставит это сделать. Так часто бывает в диктаторских режимах", – отметил Мусиенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли финал войны откладывается: как долго РФ еще способна продолжать войну.



