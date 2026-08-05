Когда ждать мира: эксперты жестко расставили точки над "і"

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Кравцев Сергей
С приходом последнего месяца лета многие начинают прогнозировать активизацию переговорного трека по завершению войны в Украине. Какова вероятность быстрого мира в Украине? Что происходит на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук отметил в эфире телеканала "Киев24", что сегодня Россия не выступает с предложением прекратить войну, а лишь выдвигает условия для старта переговорного процесса. Даже если Украина согласится на нынешние требования Кремля, это не означает завершение войны – Москва может сразу озвучить новые условия.
Эксперт подчеркнул, что пока Украине не предлагается завершить войну без дополнительных требований со стороны России.
По его словам, Киев не ставит никаких предварительных условий для старта переговоров, тогда как Москва настаивает на выполнении своих требований еще до начала содержательного диалога.
Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко отметил, что война – это определенный цикл адаптации. Украина нащупала слабые места России и плести по ним, в то же время враг знает об уязвимых точках нашего государства, например, отсутствии антибаллистики, и усилил атаки. Однако нескончаемым этот процесс приспособления к вызовам не будет, война завершится.
Военный аналитик подчеркнул, что множество войн, несмотря на свою масштабность, ужасы и разрушения имели свой конец. Поэтому размышлять над тем, что российско-украинский будет продолжаться бесконечно – не уместно.
Сейчас, по его словам, то же самое делает Украина в отношении России, стремясь тоже достичь мгновения, когда она не способна будет воевать дальше. Одновременно с этим Кремль пытается делать аналогичное и истощить ВСУ. Но наше государство, по словам военного аналитика, имеет тыл в виде Запада, в частности открываются украинские производства на европейской территории, что очень помощно.
Размышляя над прогнозами, когда российско-украинская война может завершиться, Мусиенко вернулся к примеру Первой мировой, когда она завершилась прямо в определенный момент.
Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли финал войны откладывается: как долго РФ еще способна продолжать войну.