Чи справді фінал війни відкладається: як довго РФ ще здатна продовжувати війну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Швидкого завершення війни чекати не варто, адже росія ще має можливості продовжувати військову агресію. Про це розповів доктор економічних наук, футуролог Андрій Длігач.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, російська економіка рухається до серйозних проблем, ми все ближче підводимо її до катастрофи, але рф ще не вичерпала резервні сценарії: перехід до більш жорсткої мобілізаційної економіки та потенційна економічна допомога Китаю. РФ має значний мобілізаційний ресурс, може продовжувати локальні штурми, а її військова промисловість продовжує виробляти озброєння, зокрема балістичні ракети.
Він зауважує, для економічного колапсу росії потрібно системно вивести з ладу значну частину критичної інфраструктури та ВПК, нафтопереробної промисловості, експортної інфраструктури – не на короткий час, а так, щоб відновлення було неможливим протягом багатьох місяців.
Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська в липні збільшили площу окупованих українських територій, проте темпи просування залишаються значно нижчими від поставлених Кремлем цілей. Такого висновку дійшли аналітики проекту DeepState, опублікувавши оновлену статистику бойових дій. Разом з тим самі військові говорять, що ситуація на Донеччині може різко ускладнитися вже найближчими місяцями. У військово-політичних колах не виключають, що за несприятливого розвитку подій Україна ризикує втратити контроль над Костянтинівкою. Що буде відбуватися на фронті у серпні, які напрямки будуть найгарячішими? Чи справді є великий ризик остаточної втрати Костянтинівки? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.