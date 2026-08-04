Действительно ли финал войны откладывается: как долго РФ еще способна продолжать войну

Быстрого завершения войны ждать не стоит, ведь у России еще есть возможность продолжать военную агрессию. Об этом рассказал доктор экономических наук, футуролог Андрей Длигач.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что российская экономика движется к серьезным проблемам, мы все ближе подводим ее к катастрофе, но Россия еще не исчерпала резервные сценарии: переход к более жесткой мобилизационной экономике и потенциальная экономическая помощь Китая. РФ имеет значительный мобилизационный ресурс, может продолжать локальные штурмы, а ее военная промышленность продолжает производить вооружение, в том числе баллистические ракеты.

"Но все меньше дипломатические возможности, технологическое преимущество упущено, возможности обходить санационные ограничения усложнены. Наиболее вероятно, что 2027 год станет периодом, когда Россия будет вынуждена перейти к переговорному треку. Украина будет использовать все возможные инструменты, чтобы заставить это сделать", – отметил Андрей Длигач.

Он отмечает, что для экономического коллапса России нужно системно вывести из строя значительную часть критической инфраструктуры и ВПК, нефтеперерабатывающей промышленности, экспортной инфраструктуры – не на короткое время, а так, чтобы восстановление было невозможно в течение многих месяцев.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска в июле увеличили площадь оккупированных украинских территорий, однако темпы продвижения остаются значительно ниже поставленных Кремлем целей. К такому выводу пришли аналитики проекта DeepState, опубликовав обновленную статистику боевых действий. Вместе с тем сами военные говорят, что ситуация в Донецкой области может резко осложниться уже в ближайшие месяцы. В военно-политических кругах не исключают, что из-за неблагоприятного развития событий Украина рискует потерять контроль над Константиновкой. Что будет происходить на фронте в августе, какие направления будут самыми горячими? Действительно ли велик риск окончательной потери Константиновки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



