Коли будуть готові гарантії безпеки для України: у Макрона назвали дату

Гарантії безпеки для України планують остаточно узгодити на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі на початку січня 2026 року.

Єлисейський палац. Фото: з відкритих джерел

Вони передбачатимуть багаторівневу систему захисту. Йдеться про три окремі складові, що включають як військову присутність партнерів на території України, так і міжнародні зобов’язання, близькі за логікою до статті 5 Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на представника Єлисейського палацу.

Співрозмовник уточнив, що наступне засідання "коаліції рішучих", заплановане на початок січня.

"Наступне засідання "коаліції рішучих", яке планується провести на початку січня, має дозволити завершити планування гарантій безпеки, які ми надамо Україні", — сказав представник Єлисейського палацу.

Сторони вже погодили загальну структуру, яка складається з трьох взаємопов’язаних ліній стримування.

Перший рівень гарантій ґрунтується на сильних Збройних силах України, які залишатимуться ключовим елементом оборони на передовій. Паралельно "коаліція рішучих" зобов’язується забезпечити довгострокову військову та фінансову підтримку української армії, щоб унеможливити повторну агресію з боку Росії.

Другий рівень передбачає присутність військових контингентів держав-учасниць коаліції на території України як стратегічний сигнал солідарності та підтримки. Окрім цього, західні сили можуть перебувати і за межами країни з можливістю оперативного перекидання у разі загрози.

"Для військових з держав "коаліції рішучих" не йдеться ні про участь у боях, ні про моніторинг припинення вогню", – наголосив представник офісу президента Франції.

За його словами, спостереження за дотриманням перемир’я, у разі його досягнення, здійснюватиметься дистанційно — із використанням технічних засобів моніторингу.

Третя, так звана резервна лінія безпеки (backstop), базуватиметься на ширших міжнародних гарантіях, зокрема з боку Сполучених Штатів. Цей механізм у спрощеному вигляді порівнюють із принципом колективної оборони НАТО. Його мета — дати чіткий сигнал, що у випадку нового нападу Росії вона зіткнеться не лише з Україною, а з об’єднаною відповіддю всіх партнерів, включно зі США.

У Єлисейському палаці підкреслюють, що майбутнє засідання "коаліції рішучих" має остаточно завершити процес формулювання гарантій. Наразі обговорення триває між європейськими країнами, Україною та Сполученими Штатами, у тому числі на рівні військового командування та начальників генеральних штабів.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Москві заявили, що у ході переговорів "дійсно наблизилися" до рішення для завершення війни в Україні. Про це сказав заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитують російські ЗМІ. Водночас, за його словами, поширений Україною план врегулювання із 20 пунктів "радикально відрізняється" від того, що Росія обговорює із США.