Когда будут готовы гарантии безопасности для Украины: у Макрона назвали дату
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда будут готовы гарантии безопасности для Украины: у Макрона назвали дату

По данным источников в Елисейском дворце, следующее заседание "коалиции решительных", запланированное на начало января

26 декабря 2025, 21:55
Автор:
Гарантии безопасности для Украины планируют окончательно согласовать на встрече коалиции решительных в Париже в начале января 2026 года.

Елисейский дворец. Фото: из открытых источников

Они будут предусматривать многоуровневую систему защиты. Речь идет о трех отдельных составляющих, включающих как военное присутствие партнеров на территории Украины, так и международные обязательства, близкие по логике статье 5 Североатлантического альянса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Собеседник уточнил, что следующее заседание "коалиции решительных" запланировано на начало января.

"Следующее заседание "коалиции решительных", которое планируется провести в начале января, должно позволить завершить планирование гарантий безопасности, которые мы предоставим Украине", — сказал представитель Елисейского дворца.

Стороны уже согласовали общую структуру, состоящую из трех взаимосвязанных линий сдерживания.

Первый уровень гарантий основывается на сильных вооруженных силах Украины, которые будут оставаться ключевым элементом обороны на передовой. Параллельно "коалиция решительных" обязуется обеспечить долгосрочную военную и финансовую поддержку украинской армии, чтобы сделать невозможной повторную агрессию со стороны России.

Второй уровень предполагает присутствие военных контингентов государств-участников коалиции на территории Украины как стратегический сигнал солидарности и поддержки. Кроме того, западные силы могут находиться и за пределами страны с возможностью оперативной переброски в случае угрозы.

"Для военных из государств "коалиции решительных" речь не идет ни об участии в боях, ни о мониторинге прекращения огня", — подчеркнул представитель офиса президента Франции.

По его словам, наблюдение за соблюдением перемирия, в случае его достижения, будет осуществляться дистанционно с использованием технических средств мониторинга.

Третья так называемая резервная линия безопасности (backstop) будет базироваться на более широких международных гарантиях, в частности со стороны Соединенных Штатов. Этот механизм в упрощенном виде сравнивается с принципом коллективной обороны НАТО. Его цель — дать четкий сигнал, что в случае нового нападения России она столкнется не только с Украиной, но и с объединенным ответом всех партнеров, включая США.

В Елисейском дворце подчеркивают, что предстоящее заседание "коалиции решительных" должно окончательно завершить процесс формулирования гарантий. Обсуждение продолжается между европейскими странами, Украиной и Соединенными Штатами, в том числе на уровне военного командования и начальников генеральных штабов.

Как сообщал портал "Комментарии", в Москве заявили, что в ходе переговоров "действительно приблизились" к решению для завершения войны в Украине. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитируемый российскими СМИ. В то же время, по его словам, распространенный Украиной план урегулирования из 20 пунктов "радикально отличается" от того, что Россия обсуждает с США.



Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2025/12/26/8013541/
