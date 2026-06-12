“Колапсу не уникнути”: найгірший сценарій енергетичної кризи в Україні за версією ШІ

Після кількох років ударів по енергосистемі Україна увійшла в режим постійного відновлення. Зима 2026-2027 може стати однією з найскладніших, якщо атаки на критичну інфраструктуру не припиняться. Відкриті дані свідчать: ризики дефіциту електроенергії та тепла залишаються високими, хоча система стала стійкішою завдяки децентралізації та міжнародній допомозі. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту про сценарії енергетичної кризи в Україні на зиму 2026-2027 років, якщо атаки на інфраструктуру продовжаться.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що повного краху енергосистеми не буде: за 2024-2026 роки Україна накопичила досвід швидкого відновлення, розширила можливості імпорту та активніше впроваджує децентралізовану генерацію. Проте зима 2026-2027 років майже напевно супроводжуватиметься періодичними відключеннями, особливо у години пікового навантаження та після масованих атак. Найбільший ризик — не повний блекаут країни, а тривалі локальні кризи у великих містах із проблемами тепла, води та зв'язку. Вирішальним фактором стане темп розгортання резервної генерації та захист ключових підстанцій.

Чат-бот Gemini бачить два сценарії. Оптимістичний передбачає успішний запуск до 450 МВт розподіленої газової генерації та отримання необхідного обладнання для відновлення. За таких умов обмеження будуть контрольованими, за графіками до 4-6 годин на добу. Проте песимістичний сценарій є більш реальним. Систематичні обстріли та затримки поставок обладнання можуть поглибити дефіцит потужності. Взимку країна стикнеться з жорстким дефіцитом електроенергії, який сягатиме 30-40% у пікові періоди. Жителям великих міст варто готуватися до тривалих відключень світла та опалення, що триватимуть від 8 до 12 годин на добу. Енергосистема балансуватиме на межі, але повного каскадного колапсу вдасться уникнути завдяки імпорту електроенергії та автономності критичної інфраструктури.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що базова модель розвитку подій зміститься від відновлення до фази керованої деградації. Паралельне пошкодження генерації та магістральних мереж зробить традиційну стратегію ремонтів неефективною. Фактор невизначеності з погодою здатний спровокувати каскадний збій. Найбільш вірогідним є перехід до "ротаційного колапсу" — системи, де періоди повного знеструмлення регіонів триватимуть до 12 годин на добу. Економіка втратить щонайменше 2-3% ВВП лише через прямі втрати бізнесу. Єдиним порятунком стане не імпорт, а децентралізація — встановлення когенераційних установок та сонячних панелей із промисловими накопичувачами.

Усі три чат-боти сходяться в одному: повного краху української енергосистеми взимку 2026-2027 років, навіть за умови продовження російських атак, найімовірніше вдасться уникнути. Водночас країну можуть чекати серйозні труднощі у вигляді тривалих відключень електроенергії, дефіциту потужностей та локальних криз у великих містах. ChatGPT робить ставку на стійкість системи завдяки досвіду відновлення та розвитку резервної генерації, Gemini прогнозує значні обмеження споживання у разі масованих ударів, а DeepSeek попереджає про ризик переходу до режиму "керованої деградації" з регулярними багатогодинними знеструмленнями.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепи радять українцям уже готуватися до зими.



