После нескольких лет ударов по энергосистеме, Украина вошла в режим постоянного восстановления. Зима 2026-2027 может стать одной из самых сложных, если атаки на критическую инфраструктуру не прекратятся. Открытые данные свидетельствуют: риски дефицита электроэнергии и тепла остаются высокими, хотя система стала более устойчивой благодаря децентрализации и международной помощи. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта о сценариях энергетического кризиса в Украине на зиму 2026-2027 годов, если атаки на инфраструктуру продолжатся.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что полного краха энергосистемы не будет: за 2024-2026 годы Украина накопила опыт быстрого восстановления, расширила возможности импорта и активнее внедряет децентрализованную генерацию. Однако зима 2026-2027 годов почти наверняка будет сопровождаться периодическими отключениями, особенно в часы пиковой нагрузки и после массированных атак. Наибольший риск – не полный блэкаут страны, а продолжающиеся локальные кризисы в крупных городах с проблемами тепла, воды и связи. Решающим фактором станет темп развертывания резервной генерации и защита ключевых подстанций.

Чат-бот Gemini видит два сценария. Оптимистичный предполагает успешный запуск до 450 МВт распределенной газовой генерации и получение необходимого оборудования для восстановления. В таких условиях ограничения будут контролируемыми, по графикам до 4-6 часов в сутки. Однако пессимистический сценарий более реален. Систематические обстрелы и задержки поставок оборудования могут усугубить дефицит мощности. Зимой страна столкнется с жестким дефицитом электроэнергии, достигающим 30-40% в пиковые периоды. Жителям больших городов следует готовиться к длительным отключениям света и отопления, которые будут продолжаться от 8 до 12 часов в сутки. Энергосистема будет балансировать на грани, но полного каскадного коллапса удастся избежать благодаря импорту электроэнергии и автономности критической инфраструктуры.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что базовая модель развития событий сместится от обновления до фазы управляемой деградации. Параллельное повреждение генерации и магистральных сетей сделает традиционную стратегию ремонта неэффективной. Фактор неопределенности с погодой может спровоцировать каскадный сбой. Наиболее вероятен переход к "ротационному коллапсу" — системе, где периоды полного обесточивания регионов будут продолжаться до 12 часов в сутки. Экономика потеряет не менее 2-3% ВВП только из-за прямых потерь бизнеса. Единственным спасением станет не импорт, а децентрализация – установка когенерационных установок и солнечных панелей с промышленными накопителями.

Все три чат-бота сходятся в одном: полного краха украинской энергосистемы зимой 2026-2027 годов, даже при продолжении российских атак, скорее всего, удастся избежать. В то же время, страну могут ожидать серьезные трудности в виде длительных отключений электроэнергии, дефицита мощностей и локальных кризисов в крупных городах. ChatGPT делает ставку на устойчивость системы благодаря опыту восстановления и развития резервного поколения, Gemini прогнозирует значительные ограничения потребления в случае массированных ударов, а DeepSeek предупреждает о риске перехода к режиму "управляемой деградации" с регулярными многочасовыми обесточиваниями.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы советуют украинцам уже готовиться к зиме.



