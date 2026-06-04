Нардепи радять українцям вже готуватися: що потрібно робити

Російські удари завдали значних руйнувань енергетичним об’єктам — ворог намагався занурити Україну в темряву та холод. Взимку були значні проблеми зі світлом та теплом. В Раді не виключають, що певні обмеження повернуться.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, чи варто українцям уже зараз готуватися до можливих погодинних відключень електроенергії. Політик зазначив, що українці мають бути готові до того, що певні обмеження можливі. Однак на думку народного депутата вони не будуть настільки катастрофічними, щоб через це потрібно було панікувати чи кардинально змінювати своє життя.

“Тим не менш, усім, хто має таку можливість фінансово і технічно, власникам індивідуальних будинків та багатоквартирних будинків, варто встановлювати сонячні станції з акумуляторними батареями. Саме батареї дають можливість компенсувати перебої з електропостачанням і забезпечити певну автономність”, — зауважив народний депутат.

Політик зазначив, що до зими, безумовно, треба готуватися. При цьому зауважив, що українці за ці роки вже навчилися діяти в таких умовах і добре розуміють, що потрібно робити.

“Тут ключове питання в іншому: чи зможуть центральна влада та органи місцевого самоврядування реалізувати так звані плани стійкості і створити хоча б частину необхідних запобіжників від можливих нових ударів по енергетичній інфраструктурі”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у березні 2026 року Рада національної безпеки та оборони затвердила Комплексні плани стійкості, а президент України Володимир Зеленський ввів це рішення в дію. Кінцевий термін для міст та громад щодо їх повного впровадження встановлено до 1 вересня 2026 року. У Раді розповіли, які ризики на опалювальний сезон є для Києва.



