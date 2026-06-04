Нардепы советуют украинцам уже готовиться: что нужно делать

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Кречмаровская Наталия
Российские удары нанесли значительные разрушения энергетическим объектам — враг пытался погрузить Украину в темноту и холод. Зимой были значительные проблемы со светом и теплом. В Раде не исключают, что некоторые ограничения вернутся.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, стоит ли украинцам уже сейчас готовиться к возможным почасовым отключениям электроэнергии. Политик отметил, что украинцы должны быть готовы к тому, что некоторые ограничения возможны. Однако, по мнению народного депутата, они не будут настолько катастрофическими, чтобы из-за этого нужно было паниковать или кардинально менять свою жизнь.
Политик отметил, что к зиме, безусловно, нужно готовиться. При этом он отметил, что украинцы за эти годы уже научились действовать в таких условиях и хорошо понимают, что нужно делать.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в марте 2026 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил Комплексные планы устойчивости, а президент Украины Владимир Зеленский ввел это решение в действие. Конечный срок для городов и общин по их полному внедрению установлен до 1 сентября 2026 года. В Раде рассказали, какие риски на отопительный сезон есть для Киева.