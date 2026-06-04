Нардепы советуют украинцам уже готовиться: что нужно делать

Российские удары нанесли значительные разрушения энергетическим объектам — враг пытался погрузить Украину в темноту и холод. Зимой были значительные проблемы со светом и теплом. В Раде не исключают, что некоторые ограничения вернутся.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, стоит ли украинцам уже сейчас готовиться к возможным почасовым отключениям электроэнергии. Политик отметил, что украинцы должны быть готовы к тому, что некоторые ограничения возможны. Однако, по мнению народного депутата, они не будут настолько катастрофическими, чтобы из-за этого нужно было паниковать или кардинально менять свою жизнь.

"Тем не менее, всем, кто имеет такую возможность финансово и технически, владельцам индивидуальных домов и многоквартирных домов следует устанавливать солнечные станции с аккумуляторными батареями. Именно батареи дают возможность компенсировать перебои с электроснабжением и обеспечить определенную автономность", — отметил народный депутат.

Политик отметил, что к зиме, безусловно, нужно готовиться. При этом он отметил, что украинцы за эти годы уже научились действовать в таких условиях и хорошо понимают, что нужно делать.

"Здесь ключевой вопрос в другом: смогут ли центральные власти и органы местного самоуправления реализовать так называемые планы устойчивости и создать хотя бы часть необходимых предохранителей от возможных новых ударов по энергетической инфраструктуре", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в марте 2026 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил Комплексные планы устойчивости, а президент Украины Владимир Зеленский ввел это решение в действие. Конечный срок для городов и общин по их полному внедрению установлен до 1 сентября 2026 года. В Раде рассказали, какие риски на отопительный сезон есть для Киева.



