Колапс та поразка: командир дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

Росія протягом найближчого року може суттєво посилити можливості супутникового зв’язку, що матиме серйозні наслідки для війни в Україні. Про це заявив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов на позивний "Перун" в інтерв’ю "Третій світовій".

Командир дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

Дмитро Філатов стверджує, що технологічною перевагою Росії можуть стати космічні системи та супутниковий зв’язок. За оцінкою військового, наразі російська сторона має над Україною супутникове покриття на 1,5 години.

"Ми знаємо, що декілька тижнів тому вони запустили ще одну ракету, що ще збільшить покриття на півгодини", — сказав командир.

Філатов стверджує, що Росії нібито залишилося запустити сім супутникових носіїв, після чого вона зможе забезпечити безперервне покриття супутниковим зв’язком над усією територією України. Командир наголосив, що зв’язок є одним з ключових елементів сучасної війни. Йдеться не лише про доставку боєприпасів, а й про можливість керувати засобами ураження.

За словами військового, однією з переваг України залишається використання Starlink. Натомість поява стабільного супутникового зв’язку у російських військ може дозволити противнику масштабувати застосування безпілотників та інших ударних систем. Філатов попередив, що Росія вже має можливості для масштабного виробництва FPV-дронів, баражуючих боєприпасів та інших засобів ураження. За його оцінкою, проблемою РФ залишається ефективне управління ними на великих відстанях.

"Призведе до колапсу, до поразки… як тільки противник отримає ефективний зв’язок, ці засоби почнуть літати на 100 кілометрів і більше", — заявив військовий.

Він також припустив сценарій, за якого Росія зможе щодня запускати сотні баражуючих боєприпасів у напрямку українських міст. На думку Філатова, це створить серйозні проблеми для пересування та логістики.

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