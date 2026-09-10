Коллапс и поражение: командир дал тревожный прогноз войны в Украине

Россия в течение ближайшего года может существенно усилить возможности спутниковой связи, что приведет к серьезным последствиям для войны в Украине. Об этом заявил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов на позывной "Перун" в интервью "Третьей мировой".

Командир дал тревожный прогноз по войне в Украине

Дмитрий Филатов утверждает, что технологическим преимуществом России могут стать космические системы и спутниковая связь. По оценке военного, российская сторона имеет над Украиной спутниковое покрытие на 1,5 часа.

"Мы знаем, что несколько недель назад они запустили еще одну ракету, что еще увеличит покрытие на полчаса", – сказал командир.

Филатов утверждает, что России вроде бы осталось запустить семь спутниковых носителей, после чего она сможет обеспечить непрерывное покрытие спутниковой связью над всей территорией Украины. Командир подчеркнул, что связь является одним из ключевых элементов современной войны. Речь идет не только о доставке боеприпасов, но и о возможности управления средствами поражения.

По словам военного, одним из преимуществ Украины остается использование Starlink. В свою очередь появление стабильной спутниковой связи у русских войск может позволить противнику масштабировать применение беспилотников и других ударных систем. Филатов предупредил, что у России уже есть возможности для масштабного производства FPV-дронов, баражирующих боеприпасов и других средств поражения. По его оценке, проблемой РФ остается эффективное управление ими на больших расстояниях.

"Приведет к коллапсу, к поражению… как только противник получит эффективную связь, эти средства начнут летать на 100 километров и больше", – заявил военный.

Он также предположил сценарий, при котором Россия сможет ежедневно запускать сотни баражирующих боеприпасов в направлении украинских городов. По мнению Филатова, это создаст серьезные проблемы для передвижения и логистики.

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