Кого з чоловіків мобілізують у лютому 2026 року: є три категорії
Кого з чоловіків мобілізують у лютому 2026 року: є три категорії

Мобілізація в Україні у лютому 2026 року: три категорії чоловіків, яких можуть призвати до війська.

26 січня 2026, 11:25
Slava Kot

В Україні у лютому 2026 року продовжиться загальна мобілізація. Верховна Рада підтримала рішення про продовження воєнного стану та мобілізаційних заходів із 3 лютого до 4 травня. Це означає, що територіальні центри комплектування й надалі призиватимуть військовозобов’язаних громадян до лав Збройних сил.

Кого з чоловіків мобілізують у лютому 2026 року: є три категорії

Мобілізація в Україні. Фото з відкритих джерел

Загалом під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, не мають медичних протипоказань, законних підстав для відстрочки або бронювання. Водночас закон чітко визначає кілька основних категорій громадян, яких можуть призвати вже у лютому.

Кого можуть мобілізувати у лютому:

  • Перша категорія. Чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше не проходили військову службу, але визнані придатними за станом здоров’я і не мають відстрочки чи бронювання.
  • Друга категорія. Військовозобов’язані віком 18–60 років із досвідом служби. Йдеться про тих, хто проходив строкову службу, перебуває в резерві або на військовому обліку, за умови придатності до служби.
  • Третя категорія. Громадяни, яких раніше зняли з військового обліку за станом здоров’я або визнали "обмежено придатними", але після повторного огляду ВЛК вони отримали статус придатних.

Водночас мобілізація 18-річних не є примусовою. Чоловіки віком від 18 до 25 років можуть служити лише добровільно, наприклад, уклавши контракт "18–24". Аналогічний принцип діє і для людей віком за 60, які за власним бажанням можуть підписати однорічний контракт за схемою "60+".

