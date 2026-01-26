Кого из мужчин мобилизуют в феврале 2026 года: есть три категории

Рубрики
Slava Kot
В Украине в феврале 2026 года продолжится всеобщая мобилизация. Верховная Рада поддержала решение о продлении военного положения и мобилизационных мероприятий с 3 февраля по 4 мая. Это означает, что территориальные центры комплектования и дальше будут призывать военнообязанных граждан в ряды Вооруженных сил.
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
В целом под мобилизацию в Украине подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете, не имеющие медицинских противопоказаний, законных оснований для отсрочки или бронирования. В то же время закон четко определяет несколько основных категорий граждан, которые могут быть призваны уже в феврале.
В то же время мобилизация 18-летних не является принудительной. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут служить только добровольно, например, заключив контракт "18-24". Аналогичный принцип действует и для людей старше 60, которые по собственному желанию могут подписать годовой контракт по схеме "60+".
