Кого из мужчин мобилизуют в феврале 2026 года: есть три категории

В Украине в феврале 2026 года продолжится всеобщая мобилизация. Верховная Рада поддержала решение о продлении военного положения и мобилизационных мероприятий с 3 февраля по 4 мая. Это означает, что территориальные центры комплектования и дальше будут призывать военнообязанных граждан в ряды Вооруженных сил.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

В целом под мобилизацию в Украине подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете, не имеющие медицинских противопоказаний, законных оснований для отсрочки или бронирования. В то же время закон четко определяет несколько основных категорий граждан, которые могут быть призваны уже в феврале.

Кого могут мобилизовать в феврале:

Первая категория. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, ранее не проходившие военную службу, но признанные пригодными по состоянию здоровья и не имеющие отсрочки или бронирования.

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, ранее не проходившие военную службу, но признанные пригодными по состоянию здоровья и не имеющие отсрочки или бронирования. Вторая категория. Военнообязанные в возрасте 18–60 лет с опытом службы. Речь идет о тех, кто проходил срочную службу, находится в резерве или на военном учете при условии пригодности к службе.

Военнообязанные в возрасте 18–60 лет с опытом службы. Речь идет о тех, кто проходил срочную службу, находится в резерве или на военном учете при условии пригодности к службе. Третья категория. Граждане, ранее снявшие с военного учета по состоянию здоровья или признавшие "ограниченно пригодными", но после повторного осмотра ВЛК они получили статус годных.

В то же время мобилизация 18-летних не является принудительной. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут служить только добровольно, например, заключив контракт "18-24". Аналогичный принцип действует и для людей старше 60, которые по собственному желанию могут подписать годовой контракт по схеме "60+".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный украинский писатель мобилизовался в ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что человек-мем "Полтавский паллий" присоединился к армии и обещает "палить гадов"