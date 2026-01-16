Кого Сибіга запросив приїхати у холодну хатинку без електроенергії в Україні

Рубрики
Ткачова Марія
Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста, у якій удари по українській енергетичній інфраструктурі були фактично поставлені в один ряд з атаками на територію Росії.
Сибіга відповів Червоному Хресту на скандальну заяву
Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що така позиція є ганебною та не відповідає нормам міжнародного гуманітарного права. За його словами, Україна діє виключно в межах права на самооборону та відповідно до міжнародних зобов’язань.
Сибіга наголосив, що подібні заяви не лише виправдовують воєнні злочини Росії, а й підривають довіру до Міжнародного комітету Червоного Хреста, репутація якого вже перебуває у кризі.
Окремо міністр запропонував авторам і тим, хто погодив цю заяву, приїхати до України та провести день у холодному будинку без електроенергії. За його словами, такий досвід міг би повернути їм відчуття реальності й розуміння наслідків російських ударів по цивільній інфраструктурі.
У МЗС наголосили, що прирівнювання дій України до дій держави-агресора є неприйнятним і спотворює суть війни.