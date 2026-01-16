Кого Сибіга запросив приїхати у холодну хатинку без електроенергії в Україні

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста, у якій удари по українській енергетичній інфраструктурі були фактично поставлені в один ряд з атаками на територію Росії.

Сибіга відповів Червоному Хресту на скандальну заяву

Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що така позиція є ганебною та не відповідає нормам міжнародного гуманітарного права. За його словами, Україна діє виключно в межах права на самооборону та відповідно до міжнародних зобов’язань.

Сибіга наголосив, що подібні заяви не лише виправдовують воєнні злочини Росії, а й підривають довіру до Міжнародного комітету Червоного Хреста, репутація якого вже перебуває у кризі.

Окремо міністр запропонував авторам і тим, хто погодив цю заяву, приїхати до України та провести день у холодному будинку без електроенергії. За його словами, такий досвід міг би повернути їм відчуття реальності й розуміння наслідків російських ударів по цивільній інфраструктурі.

У МЗС наголосили, що прирівнювання дій України до дій держави-агресора є неприйнятним і спотворює суть війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці України різко загострилася ситуація з електропостачанням. У компанії YASNO повідомили, що стан енергосистеми на правому березі Києва суттєво погіршився і нині фактично відповідає рівню лівого берега міста.

Зокрема, через дефіцит електроенергії припинено рух наземного електротранспорту на правому березі. Крім того, у Києві тимчасово зупинила роботу частина супермаркетів — про закриття окремих магазинів офіційно повідомили торговельні мережі Novus та Сільпо. На тлі цих подій прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що ситуація із забезпеченням населення продуктами перебуває під контролем уряду. За її словами, Кабінет Міністрів розгортає додаткові "Пункти незламності", контролює наявність резервів пального, стабільність цін та координує заходи для якнайшвидшого відновлення генерації.

