Кого Сибига пригласил приехать в холодный дом без электроэнергии в Украине

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Международного комитета Красного Креста, в котором удары по украинской энергетической инфраструктуре фактически были поставлены в один ряд с атаками на территорию России.
Сибига ответил Красному Кресту на скандальное заявление
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что такая позиция позорна и не соответствует нормам международного гуманитарного права. По его словам, Украина действует исключительно в рамках права на самооборону и в соответствии с международными обязательствами.
Сибига подчеркнул, что подобные заявления не только оправдывают военные преступления России, но и подрывают доверие Международному комитету Красного Креста, репутация которого уже находится в кризисе.
Отдельно министр предложил авторам и тем, кто согласовал это заявление, приехать в Украину и провести день в холодном доме без электроэнергии. По его словам, подобный опыт мог бы вернуть им ощущение реальности и понимание последствий российских ударов по гражданской инфраструктуре.
В МИД подчеркнули, что приравнивание действий Украины к действиям государства-агрессора неприемлемо и искажает суть войны.