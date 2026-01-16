Кого Сибига пригласил приехать в холодный дом без электроэнергии в Украине

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Международного комитета Красного Креста, в котором удары по украинской энергетической инфраструктуре фактически были поставлены в один ряд с атаками на территорию России.

Сибига ответил Красному Кресту на скандальное заявление

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что такая позиция позорна и не соответствует нормам международного гуманитарного права. По его словам, Украина действует исключительно в рамках права на самооборону и в соответствии с международными обязательствами.

Сибига подчеркнул, что подобные заявления не только оправдывают военные преступления России, но и подрывают доверие Международному комитету Красного Креста, репутация которого уже находится в кризисе.

Отдельно министр предложил авторам и тем, кто согласовал это заявление, приехать в Украину и провести день в холодном доме без электроэнергии. По его словам, подобный опыт мог бы вернуть им ощущение реальности и понимание последствий российских ударов по гражданской инфраструктуре.

В МИД подчеркнули, что приравнивание действий Украины к действиям государства-агрессора неприемлемо и искажает суть войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице Украины резко обострилась ситуация с электроснабжением. В компании YASNO сообщили, что состояние энергосистемы на правом берегу Киева существенно ухудшилось и сейчас фактически соответствует уровню левого берега города.

В частности, из-за дефицита электроэнергии приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу. Кроме того, в Киеве временно остановила работу часть супермаркетов — о закрытии отдельных магазинов официально сообщили торговые сети Novus и Сильпо. На фоне этих событий премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что ситуация с обеспечением населения продуктами находится под контролем правительства. По ее словам, Кабинет Министров разворачивает дополнительные "Пункты несокрушимости", контролирует наличие резервов горючего, стабильность цен и координирует меры по скорейшему восстановлению генерации.

