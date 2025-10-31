"Коаліція рішучих" збереться в Іспанії на секретну зустріч: деталі

Наступного вівторка, 4 листопада, у Мадриді відбудеться "таємна та закрита" зустріч країн так званої "коаліції рішучих", яку проведе Міністерство закордонних справ Іспанії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише іспанське видання El Mundo.

У публікації йдеться, що у зустрічі візьмуть участь представники 35 країн, зазначає видання. Вони зберуться для обговорення подальшої допомоги Україні.

Це буде інтенсивний робочий день, який розпочнеться о 9-й ранку і закінчиться після 15:30, з двома блоками обговорень щодо надання допомоги Києву.

Проте зустріч організована із дотриманням максимальної таємності. Зокрема учасників попередили про заборону на мобільні телефони, їх зберігатимуть у спеціально відведеному місці.

Також учасників попередили, що деталі про зустріч не мають бути оприлюднені.

"Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", – зазначено у документі, з яким ознайомилася газета.

На зустрічі йтиметься про те, як рухатися вперед зі збільшенням підтримки України, як вирішити її нагальні фінансові потреби, включаючи ті, що пов'язані з її військовими та оборонними зусиллями, а також про те, як координувати ініціативи щодо посилення тиску на Росію.

Серед іншого, учасники зустрічі прагнуть з'ясувати усі пріоритети допомоги та досягти конкретних домовленостей.

Після цього з доповіддю виступить голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, котрий проведе обмін думками з учасниками. Однак глава іспанської дипломатії не буде присутнім на всіх робочих столах, оскільки це є більш низьким рівнем.

Під час другого блоку обговорень учасники спробують виробити спільний підхід щодо гарантій безпеки для України та обміняються думками щодо поточних дискусій із цього приводу. Особливу увагу планують приділити правовим, політичним та дипломатичним рамкам, а також можливим внеском "коаліції рішучих" у стримування майбутньої російської агресії.

