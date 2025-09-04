logo

BTC/USD

109847

ETH/USD

4275.98

USD/UAH

41.35

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский рассказал, о чем договорился с Трампом после встречи "коалиции желающих"
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, о чем договорился с Трампом после встречи "коалиции желающих"

Результаты переговоров Зеленского с Трампом

4 сентября 2025, 20:01 comments1282
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В четверг, 4 сентября, состоялась встреча "коалиции желающих" в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы обсудили с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский рассказал, о чем договорился с Трампом после встречи "коалиции желающих"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По словам Зеленского, разговор с американским лидером был длительным и очень детальным. В первую очередь, как отметил президент Украины, обсудили то, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру.

"Мы обсудили разные опции, и самое главное — это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, заставить к прекращению войны. Ключ к миру — лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов", — отметил Зеленский.

По его словам, говорили также о максимальной защите украинского неба. Зеленский убежден, что пока нет мира, украинцы должны не зависеть от постоянных российских атак, российские ракеты и дроны не должны уносить жизни. Украина, по словам Зеленского, предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба.

"Благодарю Президента Трампа за поддержку нашего народа. Договорились о дальнейших контактах", — сообщил президент Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине заявил, что Трамп просил его провести встречу с Зеленским. Также заявил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече.

Владимир Зеленский лично ответил Путину на приглашение приехать в Москву на переговоры и указал, о чем свидетельствует такое приглашение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15942
Теги:

Новости

Все новости