Зеленский рассказал, о чем договорился с Трампом после встречи "коалиции желающих"

В четверг, 4 сентября, состоялась встреча "коалиции желающих" в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы обсудили с президентом США Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По словам Зеленского, разговор с американским лидером был длительным и очень детальным. В первую очередь, как отметил президент Украины, обсудили то, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру.

"Мы обсудили разные опции, и самое главное — это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, заставить к прекращению войны. Ключ к миру — лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов", — отметил Зеленский.

По его словам, говорили также о максимальной защите украинского неба. Зеленский убежден, что пока нет мира, украинцы должны не зависеть от постоянных российских атак, российские ракеты и дроны не должны уносить жизни. Украина, по словам Зеленского, предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба.

"Благодарю Президента Трампа за поддержку нашего народа. Договорились о дальнейших контактах", — сообщил президент Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине заявил, что Трамп просил его провести встречу с Зеленским. Также заявил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече.

Владимир Зеленский лично ответил Путину на приглашение приехать в Москву на переговоры и указал, о чем свидетельствует такое приглашение.