"Коалиция решительных" соберется в Испании на секретную встречу: детали

В следующий вторник, 4 ноября, в Мадриде состоится "секретная и закрытая" встреча стран так называемой "коалиции решительных", которую проведет Министерство иностранных дел Испании. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет испанское издание El Mundo.

"Коалиция решительных". Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что во встрече примут участие представители 35 стран, отмечает издание. Они соберутся для обсуждения дальнейшей помощи Украине.

Это будет интенсивный рабочий день, который начнется в 9 утра и закончится после 15:30, с двумя блоками обсуждений по оказанию помощи Киеву.

Однако встреча организована с соблюдением максимальной секретности. В частности, участников предупредили о запрете на мобильные телефоны, их будут хранить в специально отведенном месте.

Также участников предупредили, что детали о встрече не должны быть обнародованы.

"Делегатов просят не публиковать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях", – указано в документе, с которым ознакомилась газета.

На встрече речь пойдет о том, как двигаться вперед с увеличением поддержки Украины, как решить ее насущные финансовые потребности, включая те, что связаны с ее военными и оборонными усилиями, а также о том, как координировать инициативы по усилению давления на Россию.

Среди прочего, участники встречи стремятся выяснить все приоритеты помощи и достичь конкретных договоренностей.

После этого с докладом выступит глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, который проведет обмен мнениями с участниками. Однако глава испанской дипломатии не будет присутствовать на всех рабочих столах, поскольку это встреча более низкого уровня.

Во время второго блока обсуждений участники попытаются выработать общий подход относительно гарантий безопасности для Украины и обменяются мнениями относительно текущих дискуссий по этому поводу. Особое внимание планируют уделить правовым, политическим и дипломатическим рамкам, а также возможному вкладу "коалиции решительных" в сдерживание будущей российской агрессии.

