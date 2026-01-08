«Коаліція охочих» під питанням: з якою обіцянкою європейці можуть підвести Україну

Паризька декларація так званої "Коаліції охочих", яка припускає розміщення британських та французьких військ в Україні після можливого припинення вогню, викликає все більше сумнівів у військових та політиків. Як пише The Telegraph, із різкою критикою ініціативи виступив колишній міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Допомога Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключові питання залишаються без відповідей: хто саме розгортатиме війська, на який термін і за рахунок якихось ресурсів. Уоллес, який пропрацював на посаді голови Міноборони понад чотири роки, наголосив, що добре розуміє складність операцій у зонах підвищеного ризику. Він назвав "Коаліцію охочих" черговим політичним вивертом.

Екс-міністр звернув увагу, що з трьох найбільших учасників зустрічі в Парижі – Великій Британії, Франції та Німеччині – додаткові кошти на оборону фактично виділяє лише Берлін. При цьому Німеччина вже дала зрозуміти, що не готова самостійно спрямовувати війська в Україну. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що такий крок можливий лише після припинення вогню та голосування у Бундестазі, результат якого не гарантовано.

Воллес вважає, що Лондон міг би запропонувати лише обмежені "сили забезпечення" на короткий термін, проте це вимагатиме жертв – наприклад, виведення британської бойової групи з Естонії. При цьому навіть такий внесок, на думку журналістів, буде недостатнім для країни, яка претендує на лідерство у коаліції.

Для збереження міжнародного авторитету Великобританії, як зазначає видання, довелося б надати щонайменше бригаду чисельністю близько 5 тисяч військових та штаб дивізіонного рівня. Сам Воллес сумнівається, що в країни вистачить ресурсів для розгортання та підтримки таких сил.

Особливо скептично він висловився про роль США та реакцію Росії. На його думку, Москва не буде зважати на подібну коаліцію, а довіри до нинішньої адміністрації у Вашингтоні немає.

"Це ухвалення бажаного за дійсне", — резюмував екс-міністр, додавши, що Володимир Путін навряд чи піде на компроміс.

