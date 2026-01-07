Чем закончился для Украины парижский саммит: на какой ключевой вопрос до сих пор нет ответа

Саммит "Коалиции желающих" в Париже собрал рекордное количество участников на самом высоком уровне: из 35 государств 27 были представлены своими лидерами. По его завершению, Владимир Зеленский назвал встречу "подлинно глобальной", дискуссии – "подлинно глубокими". В совместном заявлении так называемой "Коалиции желающих", обнародованном ею по завершению саммита, говорится о мониторинге прекращения огня под руководством США, долгосрочной поддержке украинской армии, развертывании многонационального контингента, обязательствах по поддержке Украины в случае повторного нападения РФ. Чем закончился для Украины этот саммит? Не выглядит ли так, что дальше заявлений дело может не пойти, ведь РФ не настроена на окончание войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Парижский саммит. Фото: из открытых источников

Никто не имеет ответа, как заставить РФ прекратить войну

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что на данный момент можно сказать, что еще нет итоговых результатов. Переговоры продолжаются. Некоторые вопросы остаются несогласованными.

"И хотя достаточно серьезный прогресс в вопросах гарантий безопасности, но ответа на ключевой вопрос относительно того, как заставить Россию завершить войну, пока нет. Соответственно конкретные инструменты принуждения не предложены, а все гарантии безопасности начинают действовать только после договора о прекращении огня. Это создает дополнительные проблемы и пока можно сказать, что результаты встречи промежуточные. То есть, это еще не итог. Это определенный промежуточный результат, определенный промежуточный драфт", – отметил политолог.

Петр Олещук добавляет, при этом остается вопрос о формате участия Соединенных Штатов в будущих гарантиях безопасности. Европейцы ожидают, что США согласятся оказывать поддержку европейским военным контингентам, которые могут быть размещены в Украине. И это в конечном счете создает ситуацию, когда переговоры продолжаются.

"Украине удалось перевести это все в плоскость именно переговоров по гарантиям безопасности для Украины. И на самом деле это само по себе уже достаточно серьезное достижение, но ответы на ключевой вопрос относительно того, как заставить Россию прекратить войну пока нет", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Европе нужны собственные инвестиции в собственные армии и согласие на непопулярные решения

Политический эксперт Виктор Таран отметил, что обратил на себя внимание, что Стармер и Макрон в сотый раз объявили о намерении развернуть многонациональные войска в Украине после завершения войны.

"Если бы каждое такое намерение "Коалиции желающих" можно было бы превратить в один шар, от России уже не осталось бы и мокрого места. Но хотя намерения в пули не превращаются, лидеры коалиции все равно объявляют о своих "гарантийных контингентах", потому что знают, что этого не они сделают. Конечно, пока на это не даст согласия Трамп. А он пока согласия не дает. Потому что на это не соглашается Путин. В этом драматическом спектакле есть и свои достоинства. Для Стармера и Макрона грозные внешнеполитические инициативы – популярная тема для внутреннего политического потребления. Европа выглядит "сильной" благодаря заявлениям "Коалиции желающих". В конце концов это помогает объяснять собственным избирателям почему Европе нужно платить деньги США за оружие для Украины. И это действительно для нас большой плюс", – отметил эксперт.

Он добавляет, однако, если говорить о буквальной отправке европейских в Украину, то этого не следует ожидать. Сегодня Европа – это бумажный тигр. Континент с огромным экономическим и научным потенциалом, за последние 20 лет потерявший свободу защищать себя. Конечно, есть на европейском континенте исключения – Польша, Швеция или Финляндия – но это скорее исключения, подтверждающие общее правило усталости нежной Европы от ответственности за собственную безопасность.

"Чтобы бумажный тигр не является бумажным Европе нужны собственные инвестиции в собственные армии и согласие на непопулярные решения, – как, например, восстановление обязательной военной службы, — как это было, в частности, во Франции или Германии еще в 1990-х. Возможно, частью этих решений станет ускоренная интеграция Украины в ЕС – это даст Европе надежный форпост на востоке, или (тоже вариант) изменение отношения к европейской перспективе Турции, имеющей вторую по величине армию в НАТО после США. Ну, а пока масштабные изменения только в планах, европейские лидеры еще раз объявляют о стремительных военных операциях в Украине на бумаге", – отметил Виктор Таран.

