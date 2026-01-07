Чим закінчився для України паризький саміт: на яке ключове питання досі немає відповіді

Саміт "Коаліції охочих" у Парижі зібрав рекордну кількість учасників на найвищому рівні: із 35-ти держав 27 були представлені своїми лідерами. По його завершенню, Володимир Зеленський назвав зустріч "справді глобальною", дискусії – "справді глибокими". У спільній заяві так званої "Коаліції охочих", оприлюдненій нею по завершенню саміту, йдеться про моніторинг припинення вогню під керівництвом США, довгострокову підтримку української армії, розгортання багатонаціонального контингенту, зобов’язання щодо підтримки України в разі повторного нападу РФ. Чим закінчився для України цей саміт? Чи не виглядає так, що далі заяв справа може не піти, адже РФ не налаштована на закінчення війни? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Ніхто не має відповіді, як примусити РФ припинити війну

Політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук зазначив, на даний момент можна сказати, що ще немає підсумкових результатів. Переговори продовжуються. Деякі питання залишаються неузгодженими.

"І хоча є достатньо серйозний прогрес у питаннях гарантій безпеки, але відповіді на ключове питання щодо того, як примусити Росію завершити війну, поки що немає. Відповідно конкретних інструментів примусу не запропоновано, а всі гарантії безпеки починають діяти лише після договору про припинення вогню. Це створює додаткові проблеми і поки що можна сказати, що результати зустрічі проміжні. Тобто це ще не підсумок. Це певний проміжний результат, певний проміжний драфт", – зазначив політолог.

Петро Олещук додає, при цьому залишається питання щодо формату участі Сполучених Штатів у майбутні гарантіях безпеки. Європейці очікують, що США погодяться надавати підтримку європейським військовим контингентам, які можуть бути розміщені в Україні. І це в кінцевому рахунку створює ситуацію, коли переговори тривають.

"Україні вдалося перевести це все у площину саме переговорів щодо гарантій безпеки для України. І насправді це саме по собі уже є достатньо серйозним досягнення, але відповіді на ключове питання щодо того, як примусити Росію припинити війну поки що немає", – констатував співрозмовник порталу "Коментарі".

Європі треба власні інвестиції у власні армії і згоду на непопулярні рішення

Політичний експерт Віктор Таран зазначив, звернуло на себе увагу, що Стармер та Макрон всоте оголосили про намір розгорнути багатонаціональні війська в Україні після завершення війни.

"Якби кожний такий намір "Коаліції охочих" можна було би перетворити на одну кулю, від Росії вже не залишилося б і мокрого місця. Але хоча наміри в кулі не перетворюються, лідери коаліції все одно оголошують про свої "гарантійні контингенти", бо знають, що цього не вони зроблять. Звісно доти, доки на це не дасть згоди Трамп. А він поки згоди не дає. Бо на це не згоджується Путін. У цьому драматичному спектаклі є і свої плюси. Для Стармера і Макрона грізні зовнішньополітичні ініціативи – це популярна тема для внутрішнього політичного вжитку. Європа виглядає "сильною" завдяки заявам "Коаліції охочих". Зрештою, це допомагає пояснювати власним виборцям чому Європі треба платити гроші США за зброю для України. І це насправді для нас великий плюс", – зазначив експерт.

Він додає, проте, якщо говорити про буквальну відправку європейських сих в Україну, то цього не слід очікувати. Сьогодні Європа – це паперовий тигр. Континент з величезним економічним та науковим потенціалом, який за останні 20 років втратив волю захищати себе. Звісно, є на європейському континенті винятки – Польща, Швеція, чи Фінляндія – але це швидше винятки, які підтверджують загальне правило втоми ніжної Європи від відповідальності за власну безпеку.

"Аби паперовий тигр перестав бути паперовим Європі треба власні інвестиції у власні армії і згоду на непопулярні рішення, – як наприклад відновлення обов’язкової військової служби, — як це було, зокрема, у Франції чи Німеччині ще у 1990-х. Можливо, частиною цих рішень стане прискорена інтеграція України до ЄС, — це дасть Європі надійний форпост на сході, або (теж варіант) зміна ставлення до європейської перспективи Туреччини, яка має другою за величиною армію в НАТО після США. Ну, а поки масштабні зміни лише у планах, європейські лідери вкотре оголошують про стрімкі військові операції в Україні на папері", – зазначив Віктор Таран.

