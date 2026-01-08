«Коалиция желающих» под вопросом: с каким обещанием европейцы могут подвести Украину

Парижская декларация так называемой "Коалиции желающих", которая допускает размещение британских и французских войск в Украине после возможного прекращения огня, вызывает все больше сомнений у военных и политиков. Как пишет The Telegraph, с резкой критикой инициативы выступил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, ключевые вопросы остаются без ответов: кто именно будет развёртывать войска, на какой срок и за счёт каких ресурсов. Уоллес, проработавший на посту главы Минобороны более четырёх лет, подчеркнул, что хорошо понимает сложность операций в зонах повышенного риска. Он назвал "Коалицию желающих" очередной политической уловкой.

Экс-министр обратил внимание, что из трёх крупнейших участников встречи в Париже – Великобритании, Франции и Германии – дополнительные средства на оборону фактически выделяет только Берлин. При этом Германия уже дала понять, что не готова самостоятельно направлять войска в Украину. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что такой шаг возможен лишь после прекращения огня и голосования в Бундестаге, исход которого не гарантирован.

Уоллес считает, что Лондон мог бы предложить лишь ограниченные "силы обеспечения" на короткий срок, однако это потребует жертв – например, вывода британской боевой группы из Эстонии. При этом даже такой вклад, по мнению журналистов, будет недостаточным для страны, претендующей на лидерство в коалиции.

Для сохранения международного авторитета Великобритании, как отмечает издание, пришлось бы предоставить минимум бригаду численностью около 5 тысяч военных и штаб дивизионного уровня. Сам Уоллес сомневается, что у страны хватит ресурсов для развертывания и поддержки таких сил.

Особо скептически он высказался о роли США и реакции России. По его мнению, Москва не будет считаться с подобной коалицией, а доверие к нынешней администрации в Вашингтоне отсутствует.

"Это принятие желаемого за действительное", — резюмировал экс-министр, добавив, что Владимир Путин вряд ли пойдет на компромисс.

