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КНДР готується воювати на боці Кремля ще активніше: що розгортають біля кордону з Україною

Воєнна розвідка попереджає про можливе розміщення 120 північнокорейських балістичних ракет у Росії - загроза для України різко зростає

5 серпня 2026, 10:25
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Кравцев Сергей

Росія готується суттєво посилити свої ракетні можливості за допомогою Північної Кореї. На заході РФ можуть розгорнути окремий північнокорейський ракетний підрозділ, який, за попередніми даними, буде оснащений 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками. Про це агентству Reuters повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

КНДР готується воювати на боці Кремля ще активніше: що розгортають біля кордону з Україною

КНДР та РФ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, підрозділ чисельністю близько 90 військовослужбовців КНДР планують розмістити у Воронезькій області у складі 112-ї ракетної бригади ЗС РФ. Такий крок може стати новим етапом військового партнерства між Москвою та Пхеньяном, яке останнім часом стрімко розширюється.

Українська розвідка повідомляє, що Північна Корея вже передала Росії нову партію із 40 балістичних ракет KN-23 і KN-24 разом із технічним персоналом. Остаточні параметри розгортання мають бути погоджені під час переговорів між керівництвом двох держав наступного місяця.

Reuters нагадує, що минулого тижня Росія вперше з серпня минулого року застосувала по Україні дві північнокорейські ракети. За інформацією української влади, одна з них влучила у житловий будинок у селі Радушне на Дніпропетровщині, де загинули щонайменше п'ятеро членів однієї родини.

Представник ГУР наголосив, що це стало першим зафіксованим використанням нової партії північнокорейських ракет. Водночас, за його даними, у Курській області вже перебувають близько 9,5 тисячі військовослужбовців КНДР, хоча безпосередньої участі у бойових діях вони поки не беруть.

Аналітик американського Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі вважає, що збільшення кількості балістичних ракет стане серйозним викликом для української системи протиповітряної оборони. Особливе занепокоєння викликає майбутній зимовий період, коли Росія може знову спробувати масовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ситуація стає катастрофічною: скільки ракет збито ППО під час атаки РФ.




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