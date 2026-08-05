КНДР готовится воевать на стороне Кремля еще активнее: разворачивающиеся у границы с Украиной

Россия готовится существенно усилить свои ракетные возможности с помощью Северной Кореи. На западе РФ может быть развернуто отдельное северокорейское ракетное подразделение, которое, по предварительным данным, будет оснащено 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками. Об этом агентству Reuters сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

КНДР и РФ. Фото: из открытых источников

По его словам, подразделение численностью около 90 военнослужащих КНДР планируют разместить в Воронежской области в составе 112-й ракетной бригады ВС РФ. Такой шаг может стать новым этапом военного партнерства между Москвой и Пхеньяном, стремительно расширяющимся в последнее время.

Украинская разведка сообщает, что Северная Корея уже передала России новую партию из 40 баллистических ракет KN-23 и KN-24 вместе с техническим персоналом. Окончательные параметры развертывания должны быть согласованы при переговорах между руководством двух государств в следующем месяце.

Reuters напоминает, что на прошлой неделе Россия впервые с августа прошлого года применила по Украине две северокорейские ракеты. По информации украинских властей, одна из них попала в жилой дом в селе Радушное на Днепропетровщине, где погибли по меньшей мере пять членов одной семьи.

Представитель ГУР подчеркнул, что это стало первым зафиксированным использованием новой партии северокорейских ракет. В то же время, по его данным, в Курской области уже находятся около 9,5 тысяч военнослужащих КНДР, хотя непосредственного участия в боевых действиях они пока не принимают.

Аналитик американского Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что увеличение количества баллистических ракет станет серьезным вызовом украинской системе противовоздушной обороны. Особую обеспокоенность вызывает грядущий зимний период, когда Россия может снова попытаться массированно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

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