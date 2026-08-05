Ситуація стає катастрофічною: скільки ракет збито ППО під час атаки РФ

Минулої ночі Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику. Про це йдеться у звіті ПС ЗСУ.

Ракетний удар по Україні. Фото: з відкритих джерел

За інформацією військових, атака розпочалася ще ввечері 4 серпня. Російська армія застосувала чотири протикорабельні ракети "Циркон" та "Онікс", 24 балістичні ракети "Іскандер-М" і С-400, а також 115 ударних дронів Shahed, більшість із яких були реактивними. Крім того, окупанти використали безпілотники типу "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з території Курської, Брянської та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованих районів Донеччини й Криму.

До відбиття атаки були залучені винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та оператори безпілотних систем.

Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знищила або придушила 98 ворожих безпілотників. Їх збивали на півночі, сході та півдні країни.

Попри ефективну роботу ППО, уникнути наслідків масованого удару не вдалося. Повітряні сили підтвердили влучання ракет і 17 ударних дронів на 26 різних локаціях. Ще на шести об'єктах зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

У військовому командуванні наголосили, що повітряна атака ще не завершилася, адже в українському небі продовжували перебувати окремі ворожі безпілотники. Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій.

Також видання "Коментарі" повідомляло – число загиблих значно зросло: що відомо про масований обстріл Київщини.