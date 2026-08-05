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Ситуация становится катастрофической: сколько ракет сбито ПВО во время атаки РФ

Оккупанты применили "Искандеры", "Цирконы" и реактивные Shahed, украинская ПВО уничтожила почти сотню воздушных целей

5 августа 2026, 09:04
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Кравцев Сергей

Минувшей ночью Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить враждебную баллистику. Об этом говорится в отчете ВС ВСУ.

Ситуация становится катастрофической: сколько ракет сбито ПВО во время атаки РФ

Ракетный удар по Украине. Фото: из открытых источников

По информации военных, атака началась еще вечером 4 августа. Российская армия применила четыре противокорабельных ракеты "Циркон" и "Оникс", 24 баллистических ракеты "Искандер-М" и С-400, а также 115 ударных дронов Shahed, большинство из которых были реактивными. Кроме того, оккупанты использовали беспилотники типа "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски производились с территории Курской, Брянской и Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.

К отражению атаки были вовлечены истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и операторы беспилотных систем.

По состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 98 вражеских беспилотников. Их сбивали на севере, востоке и юге страны.

Несмотря на эффективную работу ПВО, избежать последствий массированного удара не удалось. Воздушные силы подтвердили попадание ракет и 17 ударных дронов на 26 разных локациях. Еще на шести объектах зафиксировано падение обломков сбитых целей.

В военном командовании подчеркнули, что воздушная атака еще не завершилась, ведь в украинском небе продолжали находиться отдельные вражеские беспилотники. Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое.

Также издание "Комментарии" сообщало – число погибших значительно возросло: что известно о массовых обстрелах Киевщины.



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