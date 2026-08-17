КНДР готує новий контингент для Путіна до 50 тисяч: чи прорве Росія фронт

Північна Корея може направити до Росії до 50 тисяч військовослужбовців і збільшити постачання балістичних ракет. Про це повідомляє DW із посиланням на розвідувальні дані та оцінки експертів.

Війська КНДР. Фото: з відкритих джерел

Водночас аналітики сумніваються, що поява нового північнокорейського контингенту здатна кардинально змінити ситуацію на фронті. За оцінкою експерта Українського центру досліджень безпеки Олександра Коваленка, війська КНДР, найімовірніше, використовуватимуть для охорони прикордонних районів Росії. Це могло б дозволити Москві перекинути частину власних сил на український напрямок.

Йдеться потенційно про близько 15 тисяч російських військових, яких могли б додатково залучити на напрямках Вовчанська, Харкова, Сум або навіть Чернігова. Водночас Коваленко не очікує, що північнокорейські підрозділи безпосередньо воюватимуть на українській території.

Російський військовий аналітик Руслан Левієв також вважає такий сценарій імовірним. За його словами, для Москви принципово різниться захист власної території та участь іноземних військових у війні проти України.

Паралельно Пхеньян може посилити Росію ракетами. Нещодавно українська розвідка повідомляла про перекидання північнокорейського ракетного підрозділу до Воронезької області. За оцінками, він може мати до 120 балістичних ракет.

Експерти вважають, що Москва зацікавлена у збільшенні кількості таких ударів. Росія може використовувати північнокорейські ракети для виснаження української ППО та підтримання високої інтенсивності обстрілів.

Водночас жоден із опитаних DW фахівців не прогнозує через участь КНДР переломного моменту у війні. Найбільші побоювання стосуються майбутньої зими, коли Росія може поєднати додаткові сили, нові ракети та масштабні атаки по Україні.

Експерти також вказують, що партнерство Москви і Пхеньяна стає дедалі глибшим. Для Росії це додатковий ресурс, а для КНДР – можливість отримувати вигоду від участі у війні, не вступаючи у пряме масштабне протистояння із Заходом.

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