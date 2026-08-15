Південна Корея зробила КНДР неочікувану пропозицію: чи справі війні може прийти кінець

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав Північну Корею відновити переговори заради мирного співіснування. Із відповідною заявою він виступив 15 серпня під час промови з нагоди річниці визволення Корейського півострова від японського колоніального панування.

Південна Корея. Фото: із відкритих джерел

За словами південнокорейського лідера, Сеул прагне не допустити нового збройного конфлікту та готовий послідовно вживати заходів для зниження напруженості. Лі наголосив, що дві Кореї мають перейти від фактичного стану перемир’я до повноцінного "режиму миру".

Президент Південної Кореї запропонував провести переговори не лише між Сеулом і Пхеньяном, а й за участю зацікавлених сторін. Їхньою метою, за його словами, має стати припинення багаторічного протистояння, яке формально не завершилося мирним договором.

Окремо Лі Чже Мьон допустив, що в межах потенційного переговорного процесу можна було б обговорювати й обмеження ядерного потенціалу Північної Кореї. Водночас він наголосив на необхідності створення багаторівневої системи безпеки, яка допомогла б запобігати новій ескалації.

Південнокорейська ініціатива продовжує курс, про який Лі заявляв раніше: Сеул готовий поважати існуючу систему КНДР та виступає за мирне співіснування без спроб силового об’єднання.

Однак позиція Пхеньяна залишається жорсткою. Лідер КНДР Кім Чен Ин відмовився від попередньої політики, пов’язаної з перспективою возз’єднання корейців, і назвав Південну Корею найбільш ворожою державою.

Крім того, Північна Корея посилює оборону вздовж лінії розмежування. Тому пропозиція Сеула наразі виглядає спробою розірвати дипломатичний глухий кут, хоча ознак готовності Пхеньяна прийняти її поки немає.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ризик ядерної війни ще більше: яку заяву зробила КНДР на адресу США.



