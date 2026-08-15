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Южная Корея сделала КНДР неожиданное предложение: может ли прийти конец войне

Президент Ли Чже Мён заявил о готовности снижать напряженность, говорить о мирном режиме и даже обсуждать ядерные ограничения Пхеньяна

15 августа 2026, 15:17
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Кравцев Сергей

Президент Южной Кореи Ли Чже Мен призвал Северную Корею возобновить переговоры ради мирного сосуществования. С соответствующим заявлением он выступил 15 августа во время выступления по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

Южная Корея сделала КНДР неожиданное предложение: может ли прийти конец войне

Южная Корея. Фото: из открытых источников

По словам южнокорейского лидера, Сеул стремится не допустить нового вооруженного конфликта и готов последовательно принимать меры по снижению напряженности. Ли отметил, что две Кореи должны перейти от фактического состояния перемирия к полноценному "режиму мира".

Президент Южной Кореи предложил провести переговоры не только между Сеулом и Пхеньяном, но и с участием заинтересованных сторон. Их целью, по его словам, должно стать прекращение многолетнего противостояния, формально не завершившегося мирным договором.

Отдельно Ли Чже Мен допустил, что в рамках потенциального переговорного процесса можно было бы обсуждать и ограничение ядерного потенциала Северной Кореи. В то же время он подчеркнул необходимость создания многоуровневой системы безопасности, которая помогла бы предотвращать новую эскалацию.

Южнокорейская инициатива продолжает курс, о котором Ли заявлял ранее: Сеул готов уважать существующую систему КНДР и выступает за мирное сосуществование без попыток силового объединения.

Однако позиция Пхеньяна остается жесткой. Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от предыдущей политики, связанной с перспективой воссоединения корейцев, и назвал Южную Корею наиболее враждебным государством.

Кроме того, Северная Корея усиливает оборону вдоль линии разграничения. Поэтому предложение Сеула сейчас выглядит попыткой разорвать дипломатический тупик, хотя признаков готовности Пхеньяна принять его пока нет.

Также издание "Комментарии" сообщало — риск ядерной войны еще больше: какое заявление сделала КНДР в адрес США.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/aug/15/south-koreas-lee-urges-talks-with-north-korea-about-finally-ending-korean-war
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