КНДР готовит новый контингент для Путина до 50 тысяч: прорвет ли Россия фронт

Северная Корея может направить в Россию до 50 тысяч военнослужащих и увеличить поставки баллистических ракет. Об этом сообщает DW со ссылкой на разведывательные данные и оценки экспертов.

Войска КНДР. Фото: из открытых источников

В то же время аналитики сомневаются, что появление нового северокорейского контингента способно кардинально изменить ситуацию на фронте. По оценке эксперта Украинского центра исследований безопасности Александра Коваленко, войска КНДР, скорее всего, будут использоваться для охраны приграничных районов России. Это могло бы позволить Москве перебросить часть своих сил на украинское направление.

Речь идет потенциально о около 15 тысячах российских военных, которых могли бы дополнительно привлечь на направлениях Волчанская, Харькова, Сум или даже Чернигова. В то же время Коваленко не ожидает, что северокорейские подразделения будут непосредственно воевать на украинской территории.

Российский военный аналитик Руслан Левиев также считает подобный сценарий вероятным. По его словам, для Москвы принципиально отличается защита собственной территории и участие иностранных военных в войне против Украины.

Параллельно Пхеньян может усилить Россию ракетами. Недавно украинская разведка сообщала о опрокидывании северокорейского ракетного подразделения в Воронежскую область. По оценкам, он может иметь до 120 баллистических ракет.

Эксперты считают, что Москва заинтересована в увеличении количества подобных ударов. Россия может использовать северокорейские ракеты для истощения украинской ПВО и поддержки высокой интенсивности обстрелов.

В то же время, ни один из опрошенных DW специалистов не прогнозирует из-за участия КНДР переломного момента в войне. Наибольшие опасения касаются грядущей зимы, когда Россия может объединить дополнительные силы, новые ракеты и масштабные атаки по Украине.

Эксперты также указывают, что партнерство Москвы и Пхеньяна становится все глубже. Для России это дополнительный ресурс, а для КНДР – возможность извлекать выгоду из участия в войне, не вступая в прямое масштабное противостояние с Западом.

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