Ключовий НПЗ Путіна перестав функціонувати після надпотужного удару Сил оборони: деталі

Нафтопереробний завод у Москві припинив роботу після ударів, завданих Силами оборони України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два незалежні джерела.

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За даними агентства, внаслідок атаки було пошкоджено установку первинної переробки нафти — ключовий елемент технологічного циклу підприємства, який забезпечує понад половину його виробничих потужностей (близько 53%). Саме ця ланка відіграє критичну роль у початковій обробці сировини, тому її вихід із ладу фактично паралізував роботу частини заводу.

Опубліковані та верифіковані журналістами відеоматеріали показують масштабну пожежу на території об’єкта та густі хмари чорного диму, що підіймалися над промисловою зоною після влучання. За попередніми оцінками, окремі виробничі блоки можуть бути відновлені, однак терміни їхнього запуску залишаються невизначеними.

Reuters також звертає увагу на зростання інтенсивності ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі з початку 2026 року. За оцінками журналістів, кількість атак суттєво збільшилася, що вже призвело до часткового або повного зупинення роботи низки НПЗ. Це, у свою чергу, впливає на обсяги виробництва основних нафтопродуктів, зокрема бензину, дизельного та авіаційного палива, створюючи додатковий тиск на внутрішній ринок Росії.

На тлі інциденту влада Москви заявляла про роботу протиповітряної оборони та нібито збиття десятків безпілотників. Водночас міський голова Сергій Собянін фактично підтвердив пошкодження об’єкта, зазначивши, що на місці працюють екстрені служби.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи подію, підтвердив ураження НПЗ та назвав такі дії відповіддю на російські атаки, наголосивши на необхідності посилення тиску на Росію для завершення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр оборони України Михайло Федоров заперечив будь-які конфліктні відносини з Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, наголосивши, що між ними зберігається робоча та злагоджена взаємодія. За його словами, обидві інституції діють як єдина команда, зосереджена на підтримці та розвитку Сил оборони.