logo_ukra

BTC/USD

65715

ETH/USD

1794.89

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ключовий НПЗ Путіна перестав функціонувати після надпотужного удару Сил оборони: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Ключовий НПЗ Путіна перестав функціонувати після надпотужного удару Сил оборони: деталі

Внаслідок удару зазнала пошкоджень установка первинної переробки, що забезпечує близько 53% виробничих потужностей підприємства

17 червня 2026, 00:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Нафтопереробний завод у Москві припинив роботу після ударів, завданих Силами оборони України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два незалежні джерела.

Ключовий НПЗ Путіна перестав функціонувати після надпотужного удару Сил оборони: деталі

Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, внаслідок атаки було пошкоджено установку первинної переробки нафти — ключовий елемент технологічного циклу підприємства, який забезпечує понад половину його виробничих потужностей (близько 53%). Саме ця ланка відіграє критичну роль у початковій обробці сировини, тому її вихід із ладу фактично паралізував роботу частини заводу.

Опубліковані та верифіковані журналістами відеоматеріали показують масштабну пожежу на території об’єкта та густі хмари чорного диму, що підіймалися над промисловою зоною після влучання. За попередніми оцінками, окремі виробничі блоки можуть бути відновлені, однак терміни їхнього запуску залишаються невизначеними.

Reuters також звертає увагу на зростання інтенсивності ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі з початку 2026 року. За оцінками журналістів, кількість атак суттєво збільшилася, що вже призвело до часткового або повного зупинення роботи низки НПЗ. Це, у свою чергу, впливає на обсяги виробництва основних нафтопродуктів, зокрема бензину, дизельного та авіаційного палива, створюючи додатковий тиск на внутрішній ринок Росії.

На тлі інциденту влада Москви заявляла про роботу протиповітряної оборони та нібито збиття десятків безпілотників. Водночас міський голова Сергій Собянін фактично підтвердив пошкодження об’єкта, зазначивши, що на місці працюють екстрені служби.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи подію, підтвердив ураження НПЗ та назвав такі дії відповіддю на російські атаки, наголосивши на необхідності посилення тиску на Росію для завершення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр оборони України Михайло Федоров заперечив будь-які конфліктні відносини з Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, наголосивши, що між ними зберігається робоча та злагоджена взаємодія. За його словами, обидві інституції діють як єдина команда, зосереджена на підтримці та розвитку Сил оборони.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини