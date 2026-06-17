Федоров зробив гучну заяву про свій конфлікт із головкомом ЗСУ Сирським: деталі

Міністр оборони України Михайло Федоров заперечив будь-які конфліктні відносини з Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, наголосивши, що між ними зберігається робоча та злагоджена взаємодія. За його словами, обидві інституції діють як єдина команда, зосереджена на підтримці та розвитку Сил оборони.

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Про це Федоров розповів в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН у межах телемарафону "Єдині новини". Він зазначив, що напередодні розмови відбулася нарада за участю командирів різних рівнів — бригад, корпусів і оперативних угруповань, де обговорювалися майбутні зміни та підходи до реформування війська.

Очільник Міноборони підкреслив, що робочі стосунки з Головнокомандувачем залишаються професійними, адже обидві сторони працюють у спільному напрямку. За його словами, головна мета — посилення обороноздатності держави та реалізація трансформацій у взаємодії з Генеральним штабом.

Водночас Федоров визнав, що в процесі ухвалення рішень можуть виникати різні підходи та дискусії. Зокрема, це стосується питань фінансування та матеріального забезпечення військових підрозділів. Він пояснив, що іноді обговорення бувають досить напруженими, однак це є частиною робочого процесу.

Міністр навів приклад ініціативи щодо стабільного щомісячного забезпечення бригад із подальшим додатковим фінансуванням за визначеними показниками. За його словами, узгодження подібних рішень може займати більше часу, ніж очікується, хоча їх можна було б прийняти значно швидше.

Попри це, Федоров наголосив, що подібні розбіжності не впливають на загальну єдність команди. Він підкреслив, що у складних умовах війни важливо зберігати спільний курс і не допускати внутрішніх протистоянь.

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