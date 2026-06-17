Федоров сделал громкое заявление о своем конфликте с главкомом ВСУ Сырским: детали

Министр обороны Украины Михаил Федоров отрицает любые конфликтные отношения с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, подчеркнув, что между ними сохраняется рабочее и слаженное взаимодействие. По его словам, оба института действуют как единая команда, сосредоточенная на поддержке и развитии Сил обороны.

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Об этом Федоров рассказал в эксклюзивном интервью для ТСН в рамках телемарафона "Единые новости". Он отметил, что в преддверии разговора состоялось совещание с участием командиров разных уровней — бригад, корпусов и оперативных группировок, где обсуждались будущие изменения и подходы к реформированию войска.

Глава Минобороны подчеркнул, что рабочие отношения с Главнокомандующим остаются профессиональными, ведь обе стороны работают в общем направлении. По его словам, главная цель – усиление обороноспособности государства и реализация трансформаций во взаимодействии с Генеральным штабом.

В то же время Федоров признал, что в процессе принятия решений могут возникать разные подходы и дискуссии. В частности, это касается финансирования и материального обеспечения военных подразделений. Он пояснил, что иногда обсуждения бывают достаточно напряженными, однако это часть рабочего процесса.

Министр привел пример инициативы по стабильному ежемесячному обеспечению бригад с последующим дополнительным финансированием по определенным показателям. По его словам, согласование подобных решений может занимать больше времени, чем ожидается, хотя их можно было бы принять гораздо быстрее.

Несмотря на это, Федоров подчеркнул, что подобные разногласия не влияют на всеобщее единство команды. Он подчеркнул, что в сложных условиях войны важно сохранять общий курс и не допускать внутренних противостояний.

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