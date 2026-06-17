Нефтеперерабатывающий завод в Москве прекратил работу после ударов, нанесенных Силами обороны Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два независимых источника.

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По данным агентства, в результате атаки была повреждена установка первичной переработки нефти — ключевой элемент технологического цикла предприятия, обеспечивающий более половины его производственных мощностей (около 53%). Именно это звено играет критическую роль в начальной обработке сырья, поэтому его выход из строя фактически парализовал работу части завода.

Опубликованные и верифицированные журналистами видеоматериалы показывают масштабный пожар на территории объекта и густые тучи черного дыма, поднимавшиеся над промышленной зоной после попадания. По предварительным оценкам отдельные производственные блоки могут быть восстановлены, однако сроки их запуска остаются неопределенными.

Reuters также обращает внимание на рост интенсивности ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре с начала 2026 года. По оценкам журналистов, количество атак существенно увеличилось, что уже привело к частичной или полной остановке работы ряда НПЗ. Это, в свою очередь, влияет на объем производства основных нефтепродуктов, в частности бензина, дизельного и авиационного топлива, создавая дополнительное давление на внутренний рынок России.

На фоне инцидента власти Москвы заявляли о работе противовоздушной обороны и якобы сбитии десятков беспилотников. В то же время городской голова Сергей Собянин фактически подтвердил повреждение объекта, отметив, что на месте работают экстренные службы.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя происшествие, подтвердил поражение НПЗ и назвал такие действия ответом на российские атаки, отметив необходимость усиления давления на Россию для завершения войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр обороны Украины Михаил Федоров отрицает любые конфликтные отношения с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, подчеркнув, что между ними сохраняется рабочее и слаженное взаимодействие. По его словам, оба института действуют как единая команда, сосредоточенная на поддержке и развитии Сил обороны.