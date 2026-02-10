Кличка вимагають вийти у відкриту до журналістів: які запитання без відповіді досі

Громадські організації та ініціативи Києва закликають мера столиці Віталія Кличка провести відкриту пресконференцію для публічного обговорення реального стану міста та його готовності до наступних опалювальних сезонів.

Кличка вимагають вийти на пресконференцію

Відкритий лист до міського голови підписали 17 київських громадських організацій і ініціатив. Автори звернення наголошують, що в умовах війни, енергетичних ризиків та інфраструктурних проблем місто потребує чесного і відкритого діалогу між владою, громадськістю та медіа.

Окрему увагу в листі приділено стану систем життєзабезпечення Києва — теплопостачанню, електроенергії, водопостачанню та готовності міської інфраструктури до кризових сценаріїв. Громадськість наголошує, що ці питання напряму впливають на безпеку мільйонів мешканців столиці.

Також представники громадянського суспільства хочуть почути позицію мера щодо містобудівної політики та активного будівництва нової житлової нерухомості під час війни. Серед інших тем — вирішення проблеми довгобудів, збереження історичної та архітектурної спадщини Києва, модернізація житлово-комунальної інфраструктури та розвиток транспортної системи міста.

Окремими пунктами у зверненні зазначені питання створення безбар’єрного міського простору, захисту природних об’єктів і екосистем столиці в умовах війни, а також підтримки Сил оборони України, ветеранів та їхніх родин на рівні міста.

Громадські організації звертають увагу, що Віталій Кличко востаннє проводив відкриту пресконференцію ще у 2020 році, і відтоді формат системної публічної комунікації з громадськістю фактично відсутній. На їхню думку, це створює інформаційний вакуум і підсилює напругу навколо ключових міських проблем.

Автори листа закликають мера не обмежуватися заявами в соцмережах чи коментарями окремим медіа, а вийти на відкриту розмову з журналістами та громадою.

