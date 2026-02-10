Кличко требуют выйти в открытую к журналистам: какие вопросы без ответа до сих пор

Общественные организации и инициативы Киева призывают мэра столицы Виталия Кличко провести открытую пресс-конференцию для публичного обсуждения реального состояния города и его готовности к следующим отопительным сезонам.

Кличка требуют выйти на пресс-конференцию

Открытое письмо городскому голове подписали 17 киевских общественных организаций и инициатив. Авторы обращения отмечают, что в условиях войны, энергетических рисков и инфраструктурных проблем город нуждается в честном и открытом диалоге между властью, общественностью и медиа.

Отдельное внимание в письме уделено состоянию систем жизнеобеспечения Киева – теплоснабжению, электроэнергии, водоснабжению и готовности городской инфраструктуры к кризисным сценариям. Общественность подчеркивает, что эти вопросы напрямую влияют на безопасность миллионов жителей столицы.

Также представители гражданского общества хотят услышать позицию мэра по градостроительной политике и активному строительству новой жилой недвижимости во время войны. Среди других тем – решение проблемы долгостроев, сохранение исторического и архитектурного наследия Киева, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и развитие транспортной системы города.

Отдельными пунктами в обращении указаны вопросы создания безбарьерного городского пространства, защиты природных объектов и экосистем столицы в условиях войны, а также поддержки сил обороны Украины, ветеранов и их семей на уровне города.

Общественные организации обращают внимание, что Виталий Кличко в последний раз проводил открытую пресс-конференцию еще в 2020 году и с тех пор формат системной публичной коммуникации с общественностью фактически отсутствует. По их мнению это создает информационный вакуум и усиливает напряжение вокруг ключевых городских проблем.

Авторы письма призывают мэра не ограничиваться заявлениями в соцсетях или комментариями отдельным медиа, а выйти на открытый разговор с журналистами и обществом.

