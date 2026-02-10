logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кличко требуют выйти в открытую к журналистам: какие вопросы без ответа до сих пор
commentss НОВОСТИ Все новости

Кличко требуют выйти в открытую к журналистам: какие вопросы без ответа до сих пор

Столичные общественные организации обратились к мэру Киева с требованием провести открытую пресс-конференцию и публично ответить на ключевые вопросы о состоянии города и готовности к будущим вызовам

10 февраля 2026, 22:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Общественные организации и инициативы Киева призывают мэра столицы Виталия Кличко провести открытую пресс-конференцию для публичного обсуждения реального состояния города и его готовности к следующим отопительным сезонам.

Кличко требуют выйти в открытую к журналистам: какие вопросы без ответа до сих пор

Кличка требуют выйти на пресс-конференцию

Открытое письмо городскому голове подписали 17 киевских общественных организаций и инициатив. Авторы обращения отмечают, что в условиях войны, энергетических рисков и инфраструктурных проблем город нуждается в честном и открытом диалоге между властью, общественностью и медиа.

Отдельное внимание в письме уделено состоянию систем жизнеобеспечения Киева – теплоснабжению, электроэнергии, водоснабжению и готовности городской инфраструктуры к кризисным сценариям. Общественность подчеркивает, что эти вопросы напрямую влияют на безопасность миллионов жителей столицы.

Также представители гражданского общества хотят услышать позицию мэра по градостроительной политике и активному строительству новой жилой недвижимости во время войны. Среди других тем – решение проблемы долгостроев, сохранение исторического и архитектурного наследия Киева, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и развитие транспортной системы города.

Отдельными пунктами в обращении указаны вопросы создания безбарьерного городского пространства, защиты природных объектов и экосистем столицы в условиях войны, а также поддержки сил обороны Украины, ветеранов и их семей на уровне города.

Общественные организации обращают внимание, что Виталий Кличко в последний раз проводил открытую пресс-конференцию еще в 2020 году и с тех пор формат системной публичной коммуникации с общественностью фактически отсутствует. По их мнению это создает информационный вакуум и усиливает напряжение вокруг ключевых городских проблем.

Авторы письма призывают мэра не ограничиваться заявлениями в соцсетях или комментариями отдельным медиа, а выйти на открытый разговор с журналистами и обществом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине ввели механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий без согласия родителей или законных представителей. Соответствующее решение поддержала Верховная Рада Украины, сообщили в министерстве внутренних дел Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1AX6wL8UyC/
Теги:

Новости

Все новости