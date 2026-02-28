Клали в ящики та спалювали тіла: полонений росіянин приголомшив правдою

Військовослужбовці 3-Ї бригади оперативного призначення НГУ "Спартан" повідомили про взяття в полон громадянина РФ, який воював на боці російської армії за контрактом.

Полонений рф про забої в армії рф

За словами полоненого, до служби він неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі за крадіжки, угон автомобіля, підпал житла та замах на вбивство. Контракт із Міноборони РФ він підписав 1 вересня 2023 року.

Полонений стверджує, що погодився на службу через важкі умови утримання в колонії. За його словами, під час вербування йому обіцяли службу з охорони об’єктів і можливість повернення додому після року служби.

Водночас він заявив про систематичне насильство з боку командування щодо так званих "п’ятисотих" — військових, які відмовлялися виконувати накази або намагалися уникнути участі в бойових діях. За його словами, таких військових жорстоко били, іноді до смерті.

Полонений також стверджує, що у частині приховували смерті військовослужбовців, які загинули не на передовій. За його словами, тіла нібито спалювали, щоб знищити сліди, а сам процес фіксували на відео з метою подальшого шантажу особового складу.

Крім того, він заявив, що командири зловживали алкоголем і застосовували фізичне насильство як форму покарання або "розваги". За його словами, відмова від виконання бойового завдання могла обернутися тяжкими наслідками, включно з каліцтвом або позасудовою стратою.

Оприлюднена інформація потребує незалежної перевірки. Українська сторона неодноразово заявляла про випадки жорстокого поводження та примусу серед мобілізованих і контрактників у збройних силах РФ.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії в типовому додатку до контракту на проходження служби у військах безпілотних систем передбачено можливість переведення новобранців до піхоти. Про це повідомляє The Moscow Times.