Военнослужащие 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" сообщили о взятии в плен гражданина РФ, воевавшего на стороне российской армии по контракту.

Пленный рф о забое в армии рф

По словам пленника, в службу он неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы за кражи, угон автомобиля, поджог жилья и покушение на убийство. Контракт по Минобороны РФ он подписал 1 сентября 2023 года.

Пленный утверждает, что согласился на службу из-за тяжелых условий содержания в колонии. По его словам, во время вербовки ему обещали службу по охране объектов и возможность возвращения домой после года службы.

В то же время, он заявил о систематическом насилии со стороны командования в отношении так называемых "пятисотых" — военных, которые отказывались выполнять приказы или пытались избежать участия в боевых действиях. По его словам, таких военных жестоко избивали, иногда до смерти.

Пленный также утверждает, что в части скрывали смерти военнослужащих, погибших не на передовой. По его словам, тела якобы сжигали, чтобы уничтожить следы, а сам процесс фиксировали на видео с целью дальнейшего шантажа личного состава.

Кроме того, он заявил, что командиры злоупотребляли алкоголем и применяли физическое насилие как форму наказания или развлечения. По его словам, отказ от выполнения боевой задачи мог обернуться тяжелыми последствиями, включая увечье или внесудебную казнь.

Обнародованная информация требует независимой проверки. Украинская сторона неоднократно заявляла о случаях жестокого обращения и принуждения среди мобилизованных и контрактников в вооруженных силах РФ.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России в типичном приложении к контракту на прохождение службы в войсках беспилотных систем предусмотрена возможность перевода новобранцев в пехоту. Об этом сообщает The Moscow Times.