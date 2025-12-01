logo_ukra

Китай знову йде на зустріч Путіну: стало відомо, чому вбивств українців стане в рази більше
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай знову йде на зустріч Путіну: стало відомо, чому вбивств українців стане в рази більше

Ван Дінхуа, власник китайської компанії з запчастин для БпЛА, купив 5% акцій російської "Рустакт", що виробляє дрони для атак на Україну

1 грудня 2025, 12:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Власник великого китайського постачальника комплектуючих для безпілотників Ван Дінхуа став новим власником частки в російській компанії "Рустакт", яка спеціалізується на виробництві дронів, зокрема моделі ВТ-40, активно використовуваної Росією для ударів по Україні. Угода відображає новий рівень економічної та технологічної взаємодії між Китаєм та Росією у сфері оборонної промисловості.

Китай знову йде на зустріч Путіну: стало відомо, чому вбивств українців стане в рази більше

Фото: з відкритих джерел

За даними Financial Times, Ван Дінхуа придбав 5% акцій "Рустакту", тоді як основна частка у 95% залишилася за Павлом Нікітіним. Shenzhen Minghuaxin та інші компанії Вана раніше були ключовими постачальниками компонентів для російської компанії. Відповідно до виявлених документів, угода включала постачання комплектуючих на суму понад 300 мільйонів доларів, а також товарів на суму понад 100 мільйонів доларів для пов’язаної фірми "Завод Сантекс".

Дані показують, що "Завод Сантекс" придбав контролери та двигуни для дронів, а майже всі митні документи подавала сама "Рустакт", що свідчить про тісну інтеграцію компаній. Крім того, існують підозри, що Павло Нікітін та його наступник Єгор Нікітін можуть бути братами-близнюками, оскільки їхні персональні дані збігаються.

Експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень Семюел Бендетт зазначив, що така співпраця логічна: Москва значною мірою залежить від китайських комплектуючих для безпілотників, і це зміцнює взаємозв’язок двох країн у військово-технічній сфері. "Рустакт" з липня 2023 року по лютий 2025 року була найбільшим імпортером компонентів для FPV-дронів у Росії, що підкреслює важливість китайських постачальників для російської оборонки.

Ван Дінхуа також володіє 10% акцій Shenzhen Nasmin Investment, решта 90% належить Єгору Нікітіну, що демонструє тісний контроль обох сторін над ланцюгом постачання та виробництва дронів. Ця операція підкреслює нові можливості для зміцнення співпраці між російськими та китайськими оборонними компаніями, а також показує, як глобальні технологічні ланцюги можуть впливати на військову стратегію.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 1 грудня, за повідомленнями російських ЗМІ, в місті Каспійськ у Дагестані пролунали вибухи після атаки безпілотників. Саме на цій території розташований один зі стратегічно важливих аеродромів Росії. Про інцидент в ефірі "Радіо NV" розповів Євген Дикий — ветеран війни в Україні, колишній командир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
