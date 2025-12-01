Китай снова идет на встречу Путину: стало известно, почему убийств украинцев станет в разы больше

Владелец крупного китайского поставщика комплектующих для беспилотников Ван Динхуа стал новым владельцем доли в российской компании "Рустакт", специализирующейся на производстве дронов, в частности модели ВТ-40, активно используемой Россией для ударов по Украине. Соглашение отражает новый уровень экономического и технологического взаимодействия между Китаем и Россией в сфере оборонной промышленности.

Фото: из открытых источников

По данным Financial Times, Ван Динхуа приобрел 5% акций "Рустакта", в то время как основная доля в 95% осталась за Павлом Никитиным. Shenzhen Minghuaxin и другие компании Вана ранее являлись ключевыми поставщиками компонентов для российской компании. Согласно выявленным документам, соглашение включало поставки комплектующих на сумму свыше 300 миллионов долларов, а также товаров на сумму свыше 100 миллионов долларов для связанной фирмы "Завод Сантекс".

Данные показывают, что "Завод Сантекс" приобрел контроллеры и двигатели для дронов, а почти все таможенные документы подавала сама "Рустакт", что свидетельствует о тесной интеграции компаний. Кроме того, есть подозрения, что Павел Никитин и его преемник Егор Никитин могут быть братьями-близнецами, поскольку их персональные данные совпадают.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований Сэмюэл Бендетт отметил, что такое сотрудничество логично: Москва в значительной степени зависит от китайских комплектующих для беспилотников, что укрепляет взаимосвязь двух стран в военно-технической сфере. "Рустакт" с июля 2023 по февраль 2025 года была крупнейшим импортером компонентов для FPV-дронов в России, что подчеркивает важность китайских поставщиков для российской оборонки.

Ван Динхуа также владеет 10% акций Shenzhen Nasmin Investment, остальные 90% принадлежит Егору Никитину, что демонстрирует тесный контроль обеих сторон над цепью снабжения и производства дронов. Эта операция подчеркивает новые возможности для укрепления сотрудничества между российскими и китайскими оборонными компаниями и показывает, как глобальные технологические цепи могут влиять на военную стратегию.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 1 декабря, по сообщениям российских СМИ, в городе Каспийск в Дагестане раздались взрывы после атаки беспилотников. Именно на этой территории расположен один из стратегически важных аэродромов России. Об инциденте в эфире "Радио NV" рассказал Евгений Дикий — ветеран войны в Украине, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра.