Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна нещадно атакувала дронами Дагестан: чому це стало страшним ударом для Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна нещадно атакувала дронами Дагестан: чому це стало страшним ударом для Путіна

Саме на аеродромі у Каспійську розташована стратегічна авіація РФ, зазначив військовий експерт Євген Дикий

1 грудня 2025, 11:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ніч на 1 грудня, за повідомленнями російських ЗМІ, в місті Каспійськ у Дагестані пролунали вибухи після атаки безпілотників. Саме на цій території розташований один зі стратегічно важливих аеродромів Росії. Про інцидент в ефірі "Радіо NV" розповів Євген Дикий — ветеран війни в Україні, колишній командир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру.

Україна нещадно атакувала дронами Дагестан: чому це стало страшним ударом для Путіна

Фото: з відкритих джерел

За його словами, цей аеродром є однією з ключових баз, звідки російська авіація веде удари по українських позиціях. Дикий підкреслив, що після того, як українські сили змогли відтіснити російські літаки за межі досяжності ATACMS, атаки на цей об’єкт набувають особливого значення. Він назвав це частиною боротьби за контроль над повітряним простором.

Крім того, експерт прокоментував удари по російських танкерах, що входять до тіньового флоту та перевозять нафту. Зокрема, він згадав аварію одного з суден біля узбережжя Сенегалу. Хоча Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за цей інцидент, страхові компанії вже реагують на зростання ризиків у цьому сегменті.

"Перевезення нафти тіньовим флотом стає значно ризикованішим, а страхові тарифи відповідно підвищуються", — пояснив Дикий.

Він додав, що навіть для тіньових суден страхування є обов’язковим, оскільки без нього вони не зможуть заходити у міжнародні порти.

Експерт підкреслив, що хоча ці удари не знищують увесь тіньовий флот, їхня мета — зробити перевезення російської нафти економічно невигідним.

"Ми прагнемо, щоб фінальна ціна російської нафти для покупця включала високі ризики та страхові витрати. Росія демпінгує ціну на нафту, але наша задача — зробити її доставку дорогою, щоб це не підтримувало режим Путіна", — резюмував Дикий. 

Як вже писали "Коментарі", оцінки щодо підтримки України з боку американського президента Дональда Трампа залишаються неоднозначними, але, на думку експертів, повне припинення допомоги малоймовірне.    



Джерело: https://www.unian.ua/war/udari-po-rosiji-dikiy-prokomentuvav-ataku-na-dagestan-13213002.html
