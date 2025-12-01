Украина беспощадно атаковала дронами Дагестан: почему это стало страшным ударом для Путина

В ночь на 1 декабря, по сообщениям российских СМИ, в городе Каспийск в Дагестане раздались взрывы после атаки беспилотников. Именно на этой территории расположен один из стратегически важных аэродромов России. Об инциденте в эфире "Радио NV" рассказал Евгений Дикий — ветеран войны в Украине, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра.

Фото: из открытых источников

По его словам, этот аэродром является одной из ключевых баз, откуда российская авиация ведет удары по украинским позициям. Дикий подчеркнул, что после того, как украинские силы смогли оттеснить российские самолеты за пределы досягаемости ATACMS, атаки на этот объект приобретают особое значение. Он назвал это частью борьбы за контроль над воздушным пространством.

Кроме того, эксперт прокомментировал удары по российским танкерам, входящим в теневой флот и перевозящим нефть. В частности, он упомянул аварию одного из судов у побережья Сенегала. Хотя Украина официально не взяла на себя ответственность за инцидент, страховые компании уже реагируют на рост рисков в этом сегменте.

"Перевоз нефти теневым флотом становится значительно более рискованным, а страховые тарифы соответственно повышаются", — пояснил Дикий.

Он добавил, что даже для теневых судов страхование обязательно, поскольку без него они не смогут заходить в международные порты.

Эксперт подчеркнул, что хотя эти удары не уничтожают весь теневой флот, их цель — сделать перевозку российской нефти экономически невыгодной.

"Мы стремимся, чтобы финальная цена российской нефти для покупателя включала высокие риски и страховые расходы. Россия демпингует цену на нефть, но наша задача – сделать ее доставку дорогой, чтобы это не поддерживало режим Путина", – резюмировал Дикий.

Как уже писали "Комментарии", оценки поддержки Украины со стороны американского президента Дональда Трампа остаются неоднозначными, но, по мнению экспертов, полное прекращение помощи маловероятно.