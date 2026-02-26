Китай підставив серйозну підніжку Путіну: армія окупантів не приховує паніку

У Росії з травня 2025 року повністю зупинився єдиний завод з виробництва оптичного волокна, яке активно застосовується у військових операціях, зокрема під час конфлікту з Україною. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією гендиректора ComNews Group Леоніда Коника, підприємство АТ "Оптиковолоконные системы" у Саранську досі не відновило свою діяльність після пошкоджень. Завод раніше забезпечував близько 4 млн км оптоволокна на рік, яке потім переробляли два десятки російських кабельних заводів. Після його закриття країна повністю залежить від імпорту волокна з Китаю.

При цьому з 2026 року китайські постачальники значно підняли ціни для російських покупців — в 2,5–4 рази. На початку 2025 року 1 км волокна типу G.652D коштував у Китаї 16 юанів (≈2,34 долара), до кінця року ціна піднялася до 25 юанів (≈3,65 долара), а на початку 2026-го сягнула 40 юанів (≈5,85 долара).

Зростання цін експерти пов’язують зі збільшенням попиту на оптоволоконні кабелі. Росія і Україна використовують їх для дронів, що робить безпілотники менш вразливими до систем радіоелектронного придушення. У 2025 році РФ спожила 10,5% світового обсягу волокна, тоді як раніше цей показник не перевищував 1%. Це означає, що Москва придбала близько 60 млн км волокна за рік.

За оцінками фахівців, дефіцит оптоволокна у світі посилюється через розвиток штучного інтелекту та масштабне будівництво відповідної інфраструктури. Головним викликом для Росії стає не стільки ціна, скільки фізична доступність матеріалу, що здатне обмежити виробничі можливості країни.

