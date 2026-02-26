logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією 1000 кілометрів кордону під великою загрозою: озвучено термінову заяву про "сюрприз" для окупантів
commentss НОВИНИ Всі новини

1000 кілометрів кордону під великою загрозою: озвучено термінову заяву про "сюрприз" для окупантів

Зараз українські прикордонники не спостерігають переміщень техніки чи особового складу на білоруській стороні кордону

26 лютого 2026, 11:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сили оборони України посилюють захисні позиції та модернізують фортифікаційні споруди на кордоні з Білоруссю, щоб забезпечити надійний захист північного напрямку. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

1000 кілометрів кордону під великою загрозою: озвучено термінову заяву про "сюрприз" для окупантів

Фото: з відкритих джерел

"Цей напрямок посилений різними складовими Сил оборони нашої країни, а також відбувається і укріплення безпосередньо лінії державного кордону, фортифікаційне укріплення прикордоння для того, щоб всі українські воїни, всі складові Сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі. І всі ті понад 1000 км, які ми маємо з Білоруссю, від Волині до Чернігівщини, то це постійне нарощення наших оборонних можливостей", — підкреслив речник ДПСУ. 

Він додав, що наразі українські прикордонники не зафіксували переміщень військової техніки чи особового складу на білоруській території поблизу кордону. Ситуація перебуває під постійним контролем розвідки та підрозділів Держприкордонслужби. Це дозволяє оперативно реагувати на будь-які потенційні загрози та забезпечувати безпеку державного кордону.

Демченко наголосив, що північний кордон залишається одним із загрозливих напрямків для України з моменту початку повномасштабного вторгнення. Посилення прикордонних позицій, модернізація фортифікацій та постійний контроль розвідки створюють надійний захист від можливих провокацій та агресивних дій з боку сусідньої держави.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 26 лютого Росія знову здійснила масштабні удари по Україні, націлюючись як на критичну інфраструктуру, так і на житлові будинки, повідомив президент Володимир Зеленський. Руйнування були зафіксовані у восьми областях, серед яких пошкоджені як приватні, так і багатоповерхові будівлі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини