1000 кілометрів кордону під великою загрозою: озвучено термінову заяву про "сюрприз" для окупантів

Сили оборони України посилюють захисні позиції та модернізують фортифікаційні споруди на кордоні з Білоруссю, щоб забезпечити надійний захист північного напрямку. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Фото: з відкритих джерел

"Цей напрямок посилений різними складовими Сил оборони нашої країни, а також відбувається і укріплення безпосередньо лінії державного кордону, фортифікаційне укріплення прикордоння для того, щоб всі українські воїни, всі складові Сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі. І всі ті понад 1000 км, які ми маємо з Білоруссю, від Волині до Чернігівщини, то це постійне нарощення наших оборонних можливостей", — підкреслив речник ДПСУ.

Він додав, що наразі українські прикордонники не зафіксували переміщень військової техніки чи особового складу на білоруській території поблизу кордону. Ситуація перебуває під постійним контролем розвідки та підрозділів Держприкордонслужби. Це дозволяє оперативно реагувати на будь-які потенційні загрози та забезпечувати безпеку державного кордону.

Демченко наголосив, що північний кордон залишається одним із загрозливих напрямків для України з моменту початку повномасштабного вторгнення. Посилення прикордонних позицій, модернізація фортифікацій та постійний контроль розвідки створюють надійний захист від можливих провокацій та агресивних дій з боку сусідньої держави.

