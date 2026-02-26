logo

1000 километров границы под большой угрозой: озвучено срочное заявление о "сюрпризе" для оккупантов
1000 километров границы под большой угрозой: озвучено срочное заявление о "сюрпризе" для оккупантов

Сейчас украинские пограничники не наблюдают перемещения техники или личного состава на белорусской стороне границы

26 февраля 2026, 11:25
Автор:
Клименко Елена

Силы обороны Украины усиливают защитные позиции и модернизируют фортификационные сооружения на границе с Беларусью, чтобы обеспечить надежную защиту северного направления. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

1000 километров границы под большой угрозой: озвучено срочное заявление о "сюрпризе" для оккупантов

Фото: из открытых источников

"Это направление усилено различными составляющими Сил обороны нашей страны, а также происходит и укрепление непосредственно линии государственной границы, фортификационное укрепление пограничья для того, чтобы все украинские воины, все составляющие Сил обороны, находящиеся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе, которая может идти с территории Беларуси. Волыни до Черниговщины, это постоянное наращивание наших оборонных возможностей", — подчеркнул спикер ГНСУ.

Он добавил, что украинские пограничники не зафиксировали перемещений военной техники или личного состава на белорусской территории вблизи границы. Ситуация находится под постоянным контролем разведки и подразделений Госпогранслужбы. Это позволяет оперативно реагировать на любые потенциальные угрозы и обеспечивать безопасность государственной границы.

Демченко подчеркнул, что северная граница остается одним из угрожающих направлений для Украины с момента начала полномасштабного вторжения. Усиление приграничных позиций, модернизация фортификаций и постоянный контроль разведки создают надежную защиту от возможных провокаций и агрессивных действий со стороны соседнего государства.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 26 февраля Россия снова нанесла масштабные удары по Украине, нацеливаясь как на критическую инфраструктуру, так и на жилые дома, сообщил президент Владимир Зеленский. Разрушения были зафиксированы в восьми областях, среди которых повреждены как частные, так и многоэтажные здания.



