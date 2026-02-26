Китай подставил серьезную подножку Путину: армия окупантов не скрывает панику

В России с мая 2025 года полностью остановился единственный завод по производству оптического волокна, активно применяемый в военных операциях, в частности во время конфликта с Украиной. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации гендиректора ComNews Group Леонида Коника, предприятие АО "Оптиковолоконные системы" в Саранске до сих пор не возобновило свою деятельность после повреждений. Завод ранее снабжал около 4 млн км оптоволокна в год, которое затем перерабатывали два десятка российских кабельных заводов. После его закрытия страна полностью зависит от импорта волокна из Китая.

При этом с 2026 года китайские поставщики значительно подняли цены для российских покупателей – в 2,5-4 раза. В начале 2025 года 1 км волокна типа G.652D стоил в Китае 16 юаней (≈2,34 доллара), к концу года цена поднялась до 25 юаней (≈3,65 доллара), а в начале 2026-го достигла 40 юаней (≈5,85).

Рост цен эксперты связывают с ростом спроса на оптоволоконные кабели. Россия и Украина используют их для дронов, что делает беспилотники менее уязвимыми к системам радиоэлектронного подавления. В 2025 году РФ потребила 10,5% мирового объема волокна, в то время как раньше этот показатель не превышал 1%. Это означает, что Москва приобрела около 60 млн км волокна в год.

По оценкам специалистов, дефицит оптоволокна в мире усиливается из-за развития искусственного интеллекта и масштабного строительства соответствующей инфраструктуры. Главным вызовом для России становится не столько цена, сколько физическая доступность материала, способного ограничить производственные возможности страны.

