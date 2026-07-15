Китай остаточно перекриває Путіну "СВО": названо причину раптових миротворчих заяв РФ



















Останні заяви Кремля про можливість переговорів і водночас наполягання на досягненні всіх цілей так званої "СВО" свідчать про внутрішні суперечності в російській політиці. Водночас важливу роль у можливому сценарії замороження війни може відігравати Китай. Таку думку висловив політолог Петро Олещук.

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За словами експерта, суперечливі заяви російського керівництва можуть бути частиною політичної гри, спрямованої не лише на міжнародну аудиторію, а й на впливових партнерів Москви.

"Чи не є це головною метою — спровокувати росіян на всі ці неадекватні заяви з боку Путіна і Лаврова, щоб усередині Росії, а також ті люди, які можуть на щось впливати, це бачили і чули?", – зазначив Олещук.

На його думку, окремі сигнали Києва про можливість припинення війни можуть бути адресовані також Пекіну, який зацікавлений у стабільності та не хоче неконтрольованої ескалації.

Політолог звернув увагу, що відносини між Росією та Китаєм значно складніші, ніж це часто подається у публічному просторі.

"Люди схильні спрощувати відносини між Росією і Китаєм. А там не все так просто", – наголосив він.

Як приклад Олещук навів позицію Китаю щодо газопроводу "Сила Сибіру-2". За його словами, Пекін не поспішає фінансувати цей проєкт і пропонує Москві самостійно вирішувати питання будівництва.

"Китайці не збираються вкладатися в "Силу Сибіру". Вони кажуть: "Росіяни, вам треба — ви будуйте, але продавати будете за внутрішніми цінами. Якщо вам потрібно — будуйте, якщо ні — ми обійдемося"", – зазначив політолог.

Окремо експерт наголосив, що Китай також не зацікавлений у застосуванні Росією ядерної зброї.

"Китай не допустить застосування Росією ядерної зброї в Європі. Це достатньо чіткий сигнал у цій ситуації", – сказав Олещук.

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