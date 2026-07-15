Китай окончательно перекрывает Путину "СВО": названа причина внезапных миротворческих заявлений РФ



















Последние заявления Кремля о возможности переговоров и одновременно настоянии на достижении всех целей так называемой "СВО" свидетельствуют о внутренних противоречиях в российской политике. В то же время, важную роль в возможном сценарии заморозки войны может играть Китай. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, противоречивые заявления российского руководства могут являться частью политической игры, направленной не только на международную аудиторию, но и на влиятельных партнеров Москвы.

"Не это ли главная цель — спровоцировать россиян на все эти неадекватные заявления со стороны Путина и Лаврова, чтобы внутри России, а также те люди, которые могут на что-то влиять, это видели и слышали?", – отметил Олещук.

По его мнению, отдельные сигналы Киева о возможности прекращения войны могут быть адресованы также Пекину, заинтересованному в стабильности и не желающему неконтролируемой эскалации.

Политолог обратил внимание, что отношения между Россией и Китаем гораздо сложнее, чем это часто представляется в публичном пространстве.

"Люди склонны упрощать отношения между Россией и Китаем. А там не все так просто", – подчеркнул он.

В качестве примера Олещук привел позицию Китая по газопроводу "Сила Сибири-2". По его словам, Пекин не спешит финансировать этот проект и предлагает Москве самостоятельно решать вопросы строительства.

"Китайцы не собираются вкладываться в "Силу Сибири". Они говорят: "Россияне, вам нужно — вы стройте, но продавать будете по внутренним ценам. Если вам нужно — стройте, если нет — мы обойдемся"", — отметил политолог.

Отдельно эксперт подчеркнул, что Китай также не заинтересован в применении Россией ядерного оружия.

"Китай не допустит применения Россией ядерного оружия в Европе. Это достаточно четкий сигнал в этой ситуации", – сказал Олещук.

Портал "Комментарии" уже писал , что политики, которые пытаются получить поддержку избирателей благодаря антиукраинской риторике, рискуют повторить судьбу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такое мнение высказал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя дискуссии вокруг украинско-польских исторических вопросов.