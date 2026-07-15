У Європі з'явився васал Орбана: Варшаві озвучили жорсткий ультиматум через випади до України

Політики, які намагаються здобути підтримку виборців завдяки антиукраїнській риториці, ризикують повторити долю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Таку думку висловив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи дискусії навколо українсько-польських історичних питань.

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За словами дипломата, приклад Орбана демонструє, що ставка на українофобські наративи не приносить політичного успіху. Він вважає, що цей урок мають врахувати не лише окремі польські політики, а й представники інших європейських держав.

"Орбан робив ставку на антиукраїнську, українофобську гостру риторику і він програв. І насправді це урок для польських і деяких європейських політиків, які хочуть робити ставку на антиукраїнські, українофобські наративи. Ви програєте, не беріться за це. Це справа невдячна і закінчите, як Орбан", – наголосив Тихий.

Водночас речник МЗС підкреслив, що його слова не адресовані конкретним посадовцям. За його словами, це застереження стосується всіх політичних сил, які використовують антиукраїнські меседжі для досягнення власних цілей.

Окремо дипломат звернув увагу на активність Росії в інформаційному просторі. Він зазначив, що Кремль намагається використовувати історичні суперечки між Україною та Польщею, щоб посилити напруження у двосторонніх відносинах.

"Це абсолютний факт, що росіяни намагаються туди влізти дуже активно. Ми це бачимо. Намагаються підживлювати цю дискусію", – сказав Тихий.

Водночас він визнав, що не всі антиукраїнські настрої в Польщі можна пояснити лише російською пропагандою.

"Чи польські настрої є лише результатом російської пропаганди? На жаль, ні. Це настрої, які є в польському суспільстві – з різних причин. І польські політики доклалися протягом тривалого часу, щоб так було", – зазначив речник МЗС.

Як вже писали "Коментарі", російські війська здійснили чергову масовану атаку на Сумську громаду, застосувавши шість керованих авіабомб (КАБ). Один із боєприпасів вибухнув поблизу медичних закладів у районі з великим скупченням людей та інтенсивним рухом транспорту. Внаслідок удару є загиблі та десятки постраждалих. Про наслідки атаки повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.