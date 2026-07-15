В Европе появился вассал Орбана: Варшаве озвучили жесткий ультиматум из-за выпадов в Украину

Политики, пытающиеся получить поддержку избирателей благодаря антиукраинской риторике, рискуют повторить судьбу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такое мнение высказал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя дискуссии вокруг украинско-польских исторических вопросов.

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По словам дипломата, пример Орбана демонстрирует, что ставка на украинофобские нарративы не приносит политического успеха. Он считает, что этот урок должны учесть не только отдельные польские политики, но и представители других европейских государств.

"Орбан делал ставку на антиукраинскую, украинофобскую острую риторику и он проиграл. И на самом деле это урок для польских и некоторых европейских политиков, которые хотят делать ставку на антиукраинские, украинофобские нарративы. Вы проигрываете, не беритесь за это. Это дело неблагодарное и закончите, как Орбан", -.

В то же время, спикер МИД подчеркнул, что его слова не адресованы конкретным должностным лицам. По его словам, эта оговорка касается всех политических сил, которые используют антиукраинские месседжи для достижения своих целей.

Отдельно дипломат обратил внимание на активность России в информационном пространстве. Он отметил, что Кремль пытается использовать исторические споры между Украиной и Польшей, чтобы усилить напряженность в двусторонних отношениях.

"Это абсолютный факт, что россияне пытаются туда влезть очень активно. Мы это видим. Пытаются подпитывать эту дискуссию", – сказал Тихий.

В то же время, он признал, что не все антиукраинские настроения в Польше можно объяснить только российской пропагандой.

"Есть ли польские настроения только результат российской пропаганды? К сожалению, нет. Это настроения, которые есть в польском обществе — по разным причинам. И польские политики приложились в течение длительного времени, чтобы так было", — отметил спикер МИД.

Как уже писали "Комментарии", российские войска совершили очередную массированную атаку на Сумскую общину, применив шесть управляемых авиабомб (КАБ). Один из боеприпасов разразился вблизи медицинских учреждений в районе с большим скоплением людей и интенсивным движением транспорта. В результате удара погибли и десятки пострадавших. О последствиях атаки сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.